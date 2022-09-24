高口碑日劇《最愛》　與東野圭吾小說情節結構相似？｜湯禎兆專欄

最近才補看去年口碑極好的《最愛》，的確名不虛傳，水準在近年的日劇中可說屬鳳毛麟角。不過一看下去，已感到有濃烈的東野圭吾氣息在內——雖然製作方上，其實並無任何牽連。

文：湯禎兆｜原題：《最愛》的東野氣息



因為人生前半階段的陰暗面，導致未來日子終日誠惶誠恐，懷抱不可告日的心思度日，正是東野圭吾最喜歡的情節結構之一，過去如《流星之絆》已記之甚詳。吉高由里子飾演的梨央，因為險遭他人落藥施暴，結果弟弟意外地成為了殺人兇手，父親及律師好友也由此牽連而成為棄屍的幫兇——儘管當下掩飾得好像已瞞天過海，但多年後終日其他命案已產生連鎖反應，令真相逐一披露出來。

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東野接受訪問曾直言日本強調尊重人權，但其實是以受害人以及其家族的痛苦作為代價，這一種「人權」對守護正義的一方極不公平，所以小說中常出現角色以擺脫法律的羈絆，來進行復仇的計劃。我所指《最愛》中流露的東野氣息，正是同一種對執法方徹底不信任的精神。當中所有角色，無論是施虐者還是受虐者，同樣以自行我道的方法面對命案。當年被殺的大學生父親在警方早已放棄之時，多年來沒有放棄去追查兒子的下落；曾遭施暴的女生，因起訴沒有回應終決定以自己的方法去追求正義；保護梨央的律師就更加把警方及法律玩弄於股掌之上，最終成為自我隱匿的逍遙法外者。

簡言之，就是面對已異化的社會，凡事只能依賴己力的心態。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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