日本長壽動畫播足50年破健力士世界紀錄　仲長過《櫻桃小丸子》

以日本家庭為主題的知名動畫片《海螺小姐》和《櫻桃小丸子》，每週日傍晚準時在電視上播出，是一檔長壽的電視動畫片，特別是《海螺小姐》，播放年數之長，創造了健力士世界紀錄。



國民動畫

在日本，《海螺小姐》和《櫻桃小丸子》可謂無人不知。《櫻桃小丸子》每週日下午6點播出兩小集，《海螺小姐》則是下午6點半開始播出三小集，每集都是30分鐘的電視動畫片。《櫻桃小丸子》在2020年已迎接播出30周年的紀念，而《海螺小姐》在2019年10月也迎接了播出50周年的紀念。

這兩部動畫片都是以家庭和學校的日常生活為主題的。裡面沒有描寫什麼重大事件，都是極其普通家庭，和大家熟悉的生活瑣事。動畫片裡經常能看到一家人圍坐在客廳的矮桌旁邊，其樂融融的場景。

《海螺小姐》和《櫻桃小丸子》每週都準時開播，現在已經成了「星期日傍晚」的代名詞。

健力士世界紀錄世界最長壽電視動畫片《海螺小姐》

原作是日本第一個女性漫畫家長谷川町子的四格漫畫。1946年開始在報紙上連載。電視動畫片是1969年10月5日在富士電視台的頻道播出。於2014年獲得健力士世界紀錄認證，成為「全球最長壽的電視動畫片」。

動畫名來源於主人公的名字「河豚田海螺（Fuguta Sazae）」。「Sazae」本意是角蠑螺，是一種日本人非常熟悉的海螺，為方便理解，中文就翻譯成了「海螺」。動畫片裡的出場人物名稱全都跟大海相關。家庭成員，包括海螺的父親波平及妻子舟、弟弟鰹男、妹妹海帶芽組成的磯野一家，以及由磯野夫婦的長女河豚田海螺（婚後從夫姓——譯注）及其丈夫鱒男、兒子鱈男組成河豚田一家。兩戶人家共七口人，另有一隻家中飼養的貓咪小玉。

主要登場人物是生性開朗樂觀的海螺小姐一家以及他們的鄰居親戚，還有能說會道、容易得意忘形的鰹男的同學們。動畫描寫了三代同堂一起住在日式平房裡的七口大家庭的日常生活，不經意間發生的一些奇聞趣事，大獲男女老幼的喜愛。 「流浪貓叼走了魚，趕快去追，光著腳丫沖出門，快樂的海螺小姐」，這個片頭主題曲開播至今一直沒有變過。1974年起開始在片頭中造訪觀光景點和下集預告播完後跟海螺小姐「剪刀石頭布」的小環節也備受好評。

製作公司EIKEN的顧問毛內節夫認為，這部動畫之所以能50年經久不衰，在於它始終貫穿了「有趣快樂」的宗旨。「每天都有很多新鮮事，重要的是如何把它們放大並展現給觀眾。我們注重的是要讓大家看了感到心情愉悅、精神振奮。」動畫片裡融入了各種年節活動、四季風物、自然美景，細膩地表現了購物做飯等代表日本文化的場景，三小集中肯定會有一集是具有季節感的話題故事。

原作連載始於1945年，直至上世紀80年代結束，因此播放中的劇情都注重契合時代。當初日本企業的退休年齡還是55歲，但現在愈來愈多的企業都把這個年齡提高到了65歲。同個屋簷下住著主人公海螺和母親舟這樣兩位家庭主婦的設定，與現代的情況相差很大。但是，毛內顧問說：「親子、兄弟姐妹、朋友的關係是不變的。這點我們要堅持下去。」

長谷川町子的故居在東京都世田谷區櫻新町，這裏有長谷川町子美術館，裡面展示著漫畫手稿和房屋模型。

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通過《櫻桃小丸子》，模擬體驗學校的日常景象和親子矛盾

這部動畫的原作來自於漫畫家櫻桃子1986年在雜誌《RIBON》連載的漫畫《櫻桃小丸子》。作者出生於靜岡縣清水市（現在的靜岡市清水區），作品以她兒時（1974-75年）的回憶為主軸，以喜劇形式描寫了主角、國小3年級女生櫻桃子及其家人、同學以及當地居民的日常生活。因為是個小個子的圓臉女孩，於是有了「櫻桃小丸子」的叫法，也是作者櫻桃子的綽號。動畫是從90年代開始播放的。每週日下午6點準時開播，也被稱為「平成年代的《海螺小姐》」。不過跟《海螺小姐》相比，《櫻桃小丸子》略帶諷刺、詼諧幽默，風格更現代一些。

家庭構成是三代同堂六口人。祖父友藏、祖母小竹、父親宏志、母親堇和姐姐杏子。小丸子雖然有點自我和懶惰，但對喜歡的東西都好奇心旺盛，是個開朗活潑的樂天派，她心地善良，看到別人有難絕對不會袖手旁觀。她跟祖父友藏的感情特別好。喜歡的東西是布丁和漢堡，不愛吃納豆。

3年級4班的同學中，有梳著兩個小辮子戴著眼鏡的好友小玉、出手慷慨的小少爺花輪君、班長丸尾君、內向的藤木君、性格怪僻的永澤君等，各個角色，個性豐富多彩，故事也如實地展現了他們的日常生活。作者填詞的片尾曲《大家一起來跳舞》的單曲CD是百萬級銷量的白金唱片。

導演高木淳認為，這個動畫片長壽的原因，「很大程度是因為小丸子這個人物很受觀眾喜愛」。「雖然不想把她跟別人比來比去，但她就是一個普通的小女孩，或許比普通小女孩還要差一些也說不定。她不是超級英雄，給人一種親近感，能讓人看得很輕鬆，所以才會受到大家的喜愛吧。再加上櫻桃子老師的幽默感，能一直讓觀眾看得開心。」（引自Mynavi news）

從JR清水站坐公車10分鐘就能到達「櫻桃小丸子樂園」（S-PULSE DREAM PLAZA內），在這裏可以模擬體驗小丸子的日常生活。

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每週準時響起主題曲

星期日的傍晚，為了第二天早起而開始提前準備晚飯的時候，櫻桃小丸子和海螺小姐總是準時開播。耳熟能詳的主題曲在耳邊響起，像老朋友一樣開朗活潑的動畫人物讓人們忍不住露出微笑。另一方面，愉快的週末即將結束，人們又必須面對第二天上學上班的現實。一想到明天又要開始「辛苦奮鬥」，動畫片的片尾曲結束後，不禁陷入憂鬱的情緒——這種狀態被稱為「海螺小姐症候群」。

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