Spill｜看似夢幻卻是生態災難 原油浸染汪洋展現鐵鏽色斑

2010 年英國石油公司(BP)租用的一個名為深水地平線的深海鑽油平台發生了井噴,並爆炸,超過 2.1 億加侖的原油就這麼被釋放到墨西哥灣外海中,覆蓋了68,000 平方英里,進而成為人類歷史上最具破壞性的環境災害之一,至今它仍有著許多難以估測的後果。



攝影師 Daniel Beltrá 以該事件為起點,透過攝影紀錄了海洋受損的樣貌,花費了 40 多小時,從海拔 3000 英尺的高空中俯視這片看似夢幻實則悲戚的大海,深藍的,墨綠的,粉紅的,鐵鏽色斑的大理石紋樣浸染了汪洋,在這個人為造成的抽象表層裡,行駛過去的輪船,或穿越的飛機像玩具般地駐留在夢幻的海上宮殿。

透過《Spill》編輯的影像順序,觀者將逐漸從夢幻的地景褪去,成像在眼前的將是一幕幕在水面燃起的大火,與冒出濃煙的景象,開始理解這戲劇性的鏡頭是一場真正且巨大的破壞。

1964 年出生於西班牙馬德里,攝影師 Daniel Beltrá 當前居住於美國;在進入法國 Gamma-Rapho 前,其為西班牙埃菲通信社(EFE)工作,並於 1990 年開始與綠色和平組織密切合作;該紀錄墨西哥灣漏油事件的影像系列使攝影師於 2011 年被授予年度野生動物攝影師獎、露西獎以及入選 Photolucida 決賽作品。其影像一向致力於人類對環境的影響,作品曾刊載於 The New Yorker、Time、Newsweek、The New York Times、Le Monde、El Pais...等雜誌上。

(圖文經moom bookshop授權轉載,標題由編輯撰寫.本文不代表藝文格物立場)

