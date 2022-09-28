典亞藝博｜為古董打造多元宇宙　望遊戲敘事激活新生代古文化興趣

【Fine Art Asia/ 典亞藝博/古董/元宇宙/遊戲】在不少人看來，古董都只能遠觀而不可褻玩，今年典亞藝博似乎決心打破固有概念——不僅推出古董花瓶插花活動，更與the Sandbox合作，在元宇宙推出古董尋寶遊戲，望吸引大眾切身了解古文化，今次特意找來主辦單位解說一下突破傳統的原因。



推出元宇宙展覽廳

文玩上手把玩時，總有獨特歷史沉澱感，一來相關故事值得考究，二來物品珍貴得來不易。然而正是物品之稀有將不少人拒之門外，一般普羅大眾不易了解古董價值和背後歷史。今年典亞藝博推出新嘗試，與the Sandbox合作在元宇宙推出虛擬展廳，找來五家藝廊各自帶來一件古董，圍繞每件古董建立相應的遊戲世界，希望吸引更多年輕人。

主辦單位董事鄭維揚（Warren）表示：「遊戲現時還在測試階段。玩家可以扮演角色進入the Sandbox中的虛擬展館，每件展品有一個相應遊戲空間，玩家可以跳進這些遊戲宇宙，把展品帶回展廳。」每個空間反映古董材質、形象以及歷史上特點：「例如這一件油燈來自西漢時期，所以在這個世界裡我們使用了一些火元素。由於它是青銅器，我們就打造了一個青銅色空間。」

玩家需要四處遊走解謎，最終才能打倒「大Boss」通關，解密過程充滿有關古董的各種資訊。創辦人黑國強（Andy）笑指有如電影《奪寶奇兵》，「主角上天下地什麼都做，我們想呈現出類似概念。」

一些空間甚至充滿科幻元素，清代熊造型燈座的遊戲空間讓人想起星球大戰場景，原來因為Andy本人是星戰迷。他形容這個概念是「無心插柳」，最初來源於古董展示方式：「這件燈座原本用來吊燈籠，現在沒有燈籠供擺放，所以並不完整。我恰巧想到既然是個燈座，本來就用以放置發光物件，那不如我把家裡的光劍帶來。結果尺寸剛剛好，效果比較玩味。」最後這個概念沿用到元宇宙：「古董是黑色的，我又姓黑，我第一個反應當然是Darth Vader！」對他來說，這些遊戲空間是一種多元宇宙。

紫檀木熊燈座實物（攝：梁嘉欣）

遊戲會與展會結合，主辦單位將在會場放置一些佈景板，前面擺放古董實物，一旁是該古董在元宇宙呈現的形象，背後會放置電腦讓大眾試玩遊戲。項目宣傳總監Jeff表示，希望大眾玩完遊戲，再回看實物，會有全新了解和感受。

對元宇宙保留信心

近日NFT市場波折不少，不少有關元宇宙的計劃停擺，典亞藝博今年也沒有再推出NFT產品，Andy卻對元宇宙依然保持信心：「元宇宙給予我們空間發揮創意，你做什麼都可以，無論是買賣還是市場營銷，核心是——在實物基礎上，你創造了什麼體驗？我們選擇了遊戲體驗，通過劇本、場景、流程增加大家對古文化了解。」

於the Sandbox的虛擬展廳（圖片由Fine Art Asia提供）

「NFT剛出現在香港時 ，大家覺得只要是NFT就可以炒賣。但當你看過去半年發展會知道根本不是這回事。其實從上年試做NFT到現在的元宇宙計劃，我們一開始便定位成市場營銷工具，買賣對我們來說只是加分項。」

「我們經營古董，很多時候不知道手上寶貝經過幾手、傳過多少代人。在我看來，元宇宙的交易似乎也有這一種『禪味』。」

我有一個想法是——既然很多古董的實物已消失，是不是可以讓他們永續留在某一個維度裡呢？ 黑國強（典亞藝博創辦人）

遊戲以外的新嘗試

踏入疫情第三年，Andy形容行業在「內循環」，所以展示方向也會做出嘗試，保持新鮮感。這次他會以分解形式呈現古董，從椅子最開始破破爛爛、被塗上奇怪漆油，到後來洗乾淨、拆開、最後完全修復的狀態以模型完整展示。「差不多每個小朋友都玩過模型、玩過樂高，我想有玩味一些，不是單純把凳放出來就算了。」

嵌貝鎏金鹿型席鎮一對，西漢（攝：梁嘉欣）

元宇宙遊戲以外，主辦單位也推出使用古董插花活動 「偕古詠華」，讓器物變得更加「親民」。Warren就說：「無論是日本、國內、或是台灣都有一個叫Living with Antique（與古董共生）的潮流，實際使用古董茶具泡茶，或是找古董器物盛花。」屆時會與日本草月流花道花藝學校合作，講解花道哲學和花瓶歷史，也會有技師現場表演插花。

【活動地圖】



【活動詳情】

名稱：典亞藝博 Fine Art Asia

日期：十月五日至八日

地點：香港會議展覽中心 3C 展覽廳

