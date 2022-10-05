本地手工怪味香薰蠟燭　不賣香氣賣玩味專門製作日常的味道

香薰蠟燭一般都是以香味、好聞作為招徠，以不同的花香、植物和香料混製，於室內空間中點燃有助提神、放鬆等不同功用。然而，卻有本地手工香薰蠟燭品牌刻意打破香薰蠟燭市場的既有傳統，決心走出不一樣的風格。



主流的手工香薰蠟燭總是散發著時尚的氣息，給人一種高貴的感覺。香薰的氣味既可以在我們工作或閱讀的時候令人調劑、放鬆，又可以讓人在睡覺的時候寧神安眠。「The Wax Can」的手工蠟燭卻反其道而行，主打製作較為現實、貼近我們日常生活的香薰蠟燭，以奇怪的氣味引發我們的好奇心。The Wax Can的手工蠟燭給人的感覺是第一下你會聞到一種不知從哪裡聞過、既陌生但又熟悉的味道，再聞並細看罐上的描述，大概就會恍然大悟的慨嘆：「原來是這種味！」

氣味和我們的記憶有著很多的關聯，縱使我們對那些年的一些往事已經忘記得七七八八，一旦我們能夠再次聞到當時的氣味，或許就能勾起那段逐漸消退的回憶。而The Wax Can 正是希望能夠保留那些我們日常生活中的氣味和回憶，好讓我們能夠隨時取出那些回憶重溫。因此便開始製作出別樹一幟，非常「貼地」卻又是我們最為熟悉的奇怪氣味蠟燭。

The Wax Can專門製作與我們日常息息相關的生活味道。（圖源：The Wax Can）

The Wax Can現時已經有接近三十款玩味十足的獨特味道，當中除了有與港式飲食相關食物口味蠟燭之外，也有一些你想像也想像不到，但與我們生活息息相關，我們經常接觸的有趣氣味。例如在舊式工廠大廈的那部陳年升降機味，又或是在乾衣店衣服清洗後香噴噴的氣味。也許你會在當中找到「臭味相投」的怪味蠟燭。

流心奶黃月餅味的怪味蠟燭。（圖源：The Wax Can）

適逢秋季秋高氣爽，不少中小學都會在秋天舉辦旅行日；掛在樹上秋黃色的樹葉、散落一地金黃色的碎片，以及郊外的清草和清新的空氣都是我們童年時上學的美好回憶，「小學秋季旅行」味正是帶我們重回兒時的歡快。

小學秋季旅行味 手工香氛蠟燭。售價$155 （圖源：The Wax Can）

受著疫情的影響，不少港人因為未能出國外遊，繼而向香港的郊外進發，而露營便成為了不少人假日「出走」的代替活動。「雨中露營」味便是混合了那雨後的草青和濕滑泥濘的複雜味道。

雨中露營味 手工香氛蠟燭。售價$155 （圖源：The Wax Can）

說起下雨天，相信不少人都有過連鞋和襪被大雨淋濕的經驗，濕透的襪困在焗促又潮濕的空間一整天，加上積存已久的鞋臭，結合而成便是「爸爸的臭襪」之味道。這是相當難頂的臭味，同時又是你我非常熟悉的氣味。

爸爸的臭襪味 手工香氛蠟燭。售價$155 （圖源：The Wax Can）

年輕時未算壞透，但又想體驗一下壞過凱婷到底是怎樣的滋味，「壞過凱婷」味濃濃的煙草和薄荷味絕對可以媲美凱婷食兩枝煙的味道，滿足各位壞女孩、壞男孩的幻想。