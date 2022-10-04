謀殺案｜日本攝影師紀錄東京刑警破案全過程　詭譎氛圍如偵探電影

1958 年，日本茨城縣水戸市的千波湖邊發生了一起謀殺案件，一名身份未明的男子指紋被畫上數刀、顏面遭硫酸嚴重侵蝕難以辨認。當地的警方在現場附近的公廁內，發現印有淺草浪花屋旅館的毛巾，因此將辦案目標轉向東京。隔日，來自東京的兩名刑警協同展開調查，隨同的還有一名授權陪同的攝影師——渡部雄吉。

文：moom bookshop｜圖：《張り込み日記》



渡部雄吉《張り込み日記》(圖片來源: https://moom.cat/l/QwLvpT)

渡部雄吉《張り込み日記》(圖片來源: https://moom.cat/l/QwLvpT)

原本被認為是一起單一的謀殺案件，隨著警方的腳步拼湊出更深層的駭人故事。渡部雄吉以鏡頭記錄警方一一尋訪相關人士，從煙霧瀰漫的警廳為起點，探詢東京的底層社區、酒吧、巷弄與醫院，追尋兇手所遺留的蛛絲馬跡。最終撥雲見日，挖掘出相互關聯的 1955 年福松夫婦命案與 1956 年的一起無名焚屍案，兇手全指向不停殺害他人以換取身份的大西克己。

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渡部雄吉將他記錄下的追查過程，發表於該年的雜誌當中，然而隨著時間流逝，這起社會案件不再被提起，這些影像也逐漸被人們所遺忘。直到 2006 年，一位英國舊書商在神保町發現了這一系列照片，影像中透過紀實的角度捕捉下戰後新時代的東京面貌，猶如偵探電影般彌漫詭譎氛圍，以半世紀前的昭和巷弄為背景，連繫著充滿懸疑的薄物細故，拼湊出令人震撼的故事。

這些照片曾在 2011 年由法國出版社 Editions Xavier Barral 整理成冊，再次挑起世人對此事件的關注，但如今已絕版。2014 年，由日本出版社ナナロク社出版的《張り込み日記》，將這一系列影像重新出版成冊，邀請人氣作家乙一參與製作，收錄超過 140 張照片，以東京鐵塔尚未出現的東京為舞台，實際體驗一樁 60 多年前的犯罪搜查行動。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

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