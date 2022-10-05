展覽｜莫奈秀拉馬格利特作品難得同場展出　一覽藝術史發展脈絡

【展覽】在香港往常不易看到傳奇大師作品，這次莫奈、馬格利特、高更等大師作品將同場拍賣，藏品今天起在香港開展全球預展第一站，是大家一覽名家真跡的好機會。



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這次部分展品來自「先鋒創見：保羅·艾倫珍藏」拍賣，藏品來自微軟聯合創辦人兼慈善家保羅·艾倫（Paul G. Allen）的遺產，拍賣收益將用作慈善用途。拍賣藏品包括克莫奈（Claude Monet）、高更（Paul Gauguin)、秀拉（Georges Seurat）、梵高（Vincent Van Gogh）等名家大師作品，作品歷史橫跨藝術史 500 年。

克勞德·莫奈（1840-1926）《滑鐵盧橋，彩雲遮日》油彩畫布25 3/4 x 39 ½英寸（65.4 x 100公分）1899至1903年作估價待詢，超逾6,000萬美元（圖片由佳士得提供）

部分拍品會在香港展出，包括莫奈的這幅《滑鐵盧橋，彩雲遮日》。畫作在1904年完成，是莫奈在倫敦泰晤士河畫成的41幅畫作之一。莫內在晚年開始在同一地點的不同時間作畫，捕捉氣氛與情境的變化，倫敦泰晤士河的滑鐵盧橋便是他最常取景的地點之一。他在1899至1901年間三度探訪倫敦，當時他住在泰晤士河畔的Savoy酒店，房間眺望滑鐵盧橋，得以觀察在不同時段、天氣下同一景物的微妙差異。莫奈熱愛倫敦的霧景，在他筆下的倫敦有一種柔和的氣氛，建築物彷如融入背景當中。

喬治·秀拉《模特們（小版）》油彩畫布15.1/2 x 19.3/4英寸（39.3 x 50公分）估價待詢，超逾1億美元（圖片由佳士得提供）

另一焦點畫作為點彩畫派、新印象派代表人物喬治·秀拉(Georges Seurat)的《模特們（小版）》。這件作品是秀拉的六大主要畫作之一，於1886至1888年畫成。當時有藝評家認為秀拉的畫風冰冷、技法欠佳，無法展示生動感。作為反擊，秀拉在畫作中描繪同一裸體模特的三種不同姿勢。在畫作的左側，能看到秀拉的成名作《大傑特島的星期日下午》（目前藏於芝加哥藝術博物館）。這幅畫沿用他最有名的點彩技法，以不同顏色的圓點組成整張畫作。這次展出藏品為畫作小版，大版目前收藏在美國費城的Barnes Foundation。

雷尼·馬格利特(1898-1967)《血聲》油彩畫布31 1/8 x 23 1/8英寸（79.1 x 58.6公分）1948年作估價：1,200-1,800萬美元（圖片由佳士得提供）

較近代的大師作品也在預展中展出，包括比利時超現實主義畫家馬格利特（René Magritte）的《血聲》。馬格利特以青蘋果遮住男子面孔的油畫《人子（The Son of Man）》、以及描繪面紗下接吻男女的《戀人（The Lovers）》為人熟知，作品中常帶有詼諧以及引人審思的符號語言。這次的《血聲》繪於1948年，畫中枝葉茂密的大樹如櫥櫃分成三部分，樹皮變成櫃門，最高的櫃門虛掩、第二道門打開看到一個球體、第三道門打開是一個發光的小屋。將樹分割成三部分的構圖最早用於1926，被認為是揭露畫中另一世界的工具，亦有人認為馬格利特藉畫作探討樹、木頭、與傢俬的關係。

同場亦會展出拍賣行的秋季拍賣預展，當中包括草間彌生在從美國回到日本後創作的《黃色花瓶》、吳冠中的《桃花》 以及貝爾納·布菲的《紅色背景前的靜物》。

【展覽地點】



【展覽詳情】

名稱：先鋒創見：保羅·艾 倫珍藏及佳士得秋季拍賣預展

日期：即日至十月七日

地點：畢打街12號

預展均需登記，詳情請參考官網。

