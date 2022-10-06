金政基逝世｜韓國「漫畫之神」曾繪畫《英雄聯盟》　從不起稿狂人

韓國著名「漫畫之神」金政基（Kim Jung Gi）於10月3日逝世，終年47歲。



相信不少朋友都在漫畫的世界中沉醉過好一段時光，有時不得不佩服漫畫家可以在作品中貫注一整個世界的構思。在漫畫界、美術界、速寫界有一位業內無人不曉的神級大師——來自南韓的金政基，素來以「人肉打印機」而聞名，皆因他可以將腦中所想，以不用起稿的方式極速畫出來。



圖片來源：IG/kimjunggius

打響名堂的一次，就是2011年富州國際漫畫節上即席揮毫創作出極為細緻的作品，後來在《魔獸世界》（World of Warcraft）、《英雄聯盟》（League of Legends）等遊戲中甚至美漫英雄都能夠見到他的作品，所以即使你未必是漫畫迷但也可能見過他的作品。作為一位國際著名的漫畫家、插畫師，他亦有與不同的單位合作，這位大師不幸於10月3日在巴黎因為心臟疼痛最後送醫不治，是次的法國之旅就是受邀前往法甲豪門巴黎聖日耳門的比賽中表演。

極為細緻複雜、從不起稿、極速完成，信手拈來一張餐紙、報紙都可以馬上畫起來，不過這位大師的煉成還是靠著超人的努力。金政基於1975年出生，還在讀書時期已經對繪畫有著過人的熱忱，據說他每天花多於10小時畫畫，所以他能夠將場境佈局以及人物刻劃毫不出錯地畫出來，是因為經過了無數的訓練，也因此而從不需要找參考圖片，甚至是構思並不會重複，再加上細膩的筆觸畫工，難怪不少業界人士都對他抱著無上尊敬。

《Spy Games》是一個以香港為背景的故事，由Jean-David Morvan撰寫、 金政基繪圖（圖片來源：金政基官網）

在漫畫家的身份之外，他亦曾是韓國首屈一指的藝術老師，而他的學生往往都能夠取得佳績，不少後來都成為了著名的畫師，或者學生向他學習的不單只是技術，而是對待藝術的態度以及熱誠。如果想深入了解這位大師的作品，可以入手他的插畫集以及漫畫作品，雖然有不少現已完售。

這些作品集都經由他親手繪畫及上色，在這個電繪盛行的年代，堅持手繪的匠人可能即將愈來愈少，金政基並沒有對電繪不以為然，他認為電腦是很好的工具，運用得宜可以繪出動人的作品，他曾說過如果有時間的話都想學習電繪，嘗試更多的作畫方式。不過他亦不會放棄手繪，他始終覺得電繪會帶有一種標準化的感覺，而且他對手繪更為熟練，可以更好地表現出作品的味道。