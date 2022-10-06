烏克蘭女插畫家「萌貓」擔當經典名畫主角　原作你又認識多少？

Inna Ruda是一名自由工作插畫師，居住在烏克蘭基輔。她以一系列「萌貓」亂入名畫的作品而聞名。



當Inna Ruda還是小女孩的時候，她曾經與藝術有過短暫的接觸。那時她曾上繪畫班學習畫畫技巧，但她跟老師發生一些磨擦，老師跟她說：「你的畫作不怎麼樣好。」小Inna感到冒犯，於是便憤而離去，甚至自此遠離藝術。長大後，她在外語大學以優秀成績畢業，更已擔任翻譯工作六個月。意想不到，今天Inna卻成為了一名專業的插畫家。

在廣告和IT行業擔任設計師和藝術總監後，Inna Ruda終於鼓起勇氣專注在插畫領域發展，為兒童產品製作圖像，如拼圖、盤子和杯子，為兒童文學和雜誌繪制插圖。Inna從大自然、植物、風景，以及居住在其中的大大小小生物中找到很多靈感和愛。

除了兒童繪本及「暴龍生活」（Rex Life）漫畫插圖外，Inna Ruda更以獨樹一格的畫風，把卡通貓咪繪畫進世界名畫當中而聞名。萌呆的貓咪跟經典的名畫形成極大反差，別有一番趣味。

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大家不妨猜猜看，試試能否說出原作及作者名稱呢？

俄烏戰爭爆發後，Inna一度遠離家園避難，原本充滿童話氣息的專頁驟然而止，間中分享戰時烏克蘭當地狀況。其後，Inna創作了一幅講述俄烏戰爭的插畫，並製作成T恤作義賣，為烏克蘭軍隊及難民籌集資金。

假如大家對Inna Ruda的作品感興趣，可以前往她的網頁、IG、Facebook、Twitter了解更多。

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