ARTE MUSEUM炫目數碼藝術沉浸式展覽抵港　打卡必到多感官體驗

韓國沉浸式數碼藝術美術館ARTE MUSEUM由數碼創意設計公司d'strict一手設計和打造，兩年前於韓國設展時已引起不少的關注。



這次ARTE MUSEUM將聯乘K11於北角舉辦海外首個沉浸式數碼藝術展覽，以臨時展的形式展出15個月，並預計日後將於11 Skies長期展出。而ARTE M Hong Kong將繼續以「永恆的自然」為主題，利用多媒體藝術的形式重新詮釋大自然不同的元素和空間，為觀眾帶來超越時間和空間限制的自然之美。



其實ARTE M Hong Kong已是d’strict第二次於香港展出數碼藝術作品。早前油街實現以「新域混影」為題便邀請過d’strict團隊展出他們兩件數碼媒體作品《海浪》及《鯨魚》。而這次展覽，d’strict更結合了ARTE MUSEUM獨特的視覺、聽覺和氣味效果，以3D立體影像、震撼的聲效，配合特別調製的香氣，為觀眾悉心打造出四個不同主題的虛擬空間，讓觀眾沉浸於獨特的多重官能體驗之中。

ARTE M將不同的自然元素和景觀融入在四個不同的主題空間之中，實現了超越時間和空間限制的永恆、真實的大自然。觀眾能夠在這個疑幻似真的虛擬空間中，以全新方式感受大自然令人驚豔，但又同時又令人敬畏的親和力和破壞力。

《沙灘》

於連綿不絕的海灘上躺下，望向無邊無際的海岸線和極光，聽著不斷拍打岸邊的海浪聲，正好讓我們平靜一下內心，慢慢的去默想。

《沙灘》主題空間。（圖片來源：ARTE M）

《繁花》

花開有時，花落有時；經歷漫長的等待，生命終將再次綻放。山茶花與油菜花為我們的生命注入活力和顏色，就讓我們浸醉於花海之中，體驗生命之美。

《繁花》主題空間。（圖片來源：ARTE M）

《繁花》主題空間。（圖片來源：ARTE M）

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《海浪》

波濤洶湧的巨浪，彷彿要吞噬整個空間！置身於變幻莫測的巨浪當中，讓你猶如被神秘又不可思議的大海沖走。

《海浪》主題空間。（圖片來源：ARTE M）

《叢林》

身處於繽紛的叢林當中，一邊探索神秘的熱帶雨林，一邊與不斷變色的叢林合二為一的動物們邂逅。

《叢林》主題空間。（圖片來源：ARTE M）

ARTE M能夠讓觀眾藉著與永恆自然的連結，平靜我們的心境，好好沉澱生活中的一切感受，暫且脫離這個繁俗的都市片刻。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：ARTE M HONG KONG：超越時空的永恆自然

日期：十月七日開幕，預計展出15個月

時間：11:00 ~19:00 (18:20 截止入場)

地點：鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER 2樓K11 HACC

票價詳情請參考官網。

