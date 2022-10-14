韓國現代陶瓷工藝展覽　免費續看2022典亞藝博15名藝術家72件展品

錯過了早前舉辦的「典亞藝博2002」？不要緊！香港韓國文化院舉行「2022典亞藝博 後續韓國陶瓷展」，免費讓市民一賞韓國陶瓷藝術品！



駐香港韓國文化院於10月12日至11月19日期間在文化院展覽空間舉行宣傳韓國現代陶瓷及工藝的「2022典亞藝博 後續韓國陶瓷展」。這次展覽為駐香港韓國文化院「2022韓國十月文化節」的其中一個主要活動，以韓國陶瓷館參與香港其中一個最大型的藝術博覽會之一「典亞藝博」後，所舉行的後續展覽。

文化院與韓國陶瓷財團攜手準備韓國陶瓷工藝展位，在10月4日至10月8日參加了「2022典亞藝博 」。通過公開徵募邀請了權眞姬、金大勳、朴來憲、朴廷敏、辛素言、辛源東、尹貞善、李炁子、李相浩、李準晟、任炳漢、張碩峴、鄭世昱、崔補允、洪志恩等15位韓國藝術家參與今次的展覽，展示了72件富韓國特色的現代作品及日常藝術品，宣傳韓國陶瓷工藝的價值及優秀文化。

在典亞藝博開幕當天，香港文化體育旅游局局長楊潤雄先生到訪了韓國陶瓷館欣賞了參展作品。而在典亞藝博期間亦錄得了約5萬港元的銷售額。駐香港韓國文化院為了讓更多香港市民認識韓國陶瓷工藝，準備了是次的後續展覽。

其中在典亞藝博第三天的10月6日當日購入了李準晟作品的香港收藏家表示將在文化院展覽後才親自到訪領取購買的作品。他表示雖然作爲購買者，能夠即時取得作品也是一件好事，但他十分歡迎及支持將作品放置於PMQ元創方的駐香港韓國文化院展出，讓更多香港市民欣賞到作品。

駐香港韓國文化院院長李柍昊表示：「繼去年後，今次是我們第二次參與典亞藝博。通過與韓國陶瓷財團合作，在亞洲最大藝術市場之一的香港展示韓國陶瓷工藝的優秀水平。我們亦希望今次展覽能夠成爲協助韓國藝術家們拓展海外藝術市場的契機。

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