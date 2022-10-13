飯戲攻心、樹大招風K歌場景　賦予張學友金曲二次生命？｜林綸詩

角色在戲裡唱歌，我稱之為「畫內音唱K歌」，覺得遠比配樂更易引發共鳴。電影只要出現角色唱流行曲，我作為觀眾的投入度會直線上升。導演如何處理亦是二次演譯的表演舞台，不能如音樂劇直不甩照出。卓韻芝在2001年《不得了》（出自電影《戀愛起義》），安排周浚偉和蔡卓妍翻唱許志安及車婉婉的《會過去的》，深刻、貼地，給了歌曲第二生命，也令歌曲年輕一倍，是貼近時代脈搏的教科書例子。

文：林綸詩｜原題：飯戲攻心、樹大招風：張學友的K歌



在近來票房最強的《飯戲攻心》裡，主場景的樓上Party Room傳來張學友的《還是覺得你最好》，眾角色各懷心事，各自在家裡不同角落跟著細唱。一樣的歌詞，卻對每一個人都有不同的意義：

黃子華與Stephy飾演前度情侶，幾餐飯泛起兄弟間的情義。(《飯戲攻心》劇照)

黃子華重見舊愛更念舊愛。

即使你離開 我熱情未改



大哥與女友分手近兩年，但其實一直餘情未了。（《飯戲攻心》劇照）

鄧麗欣對兩段情混亂迷失。

花不似盛開 愛漸如大海

假使你懷念我 為何獨處感概



二佬一直心儀大哥的女友，見二人分手，加上與大哥只是異父異母關係，立即展開追求。（《飯戲攻心》劇照）

張繼聰猜量女友對大哥還有沒有感情。

這漫長夜裏 誰人是你所愛



林明禎是大哥臨時找來充撐場面的女友。（《飯戲攻心》劇照）

林明禎抱著親近偶像的心去談單向的戀愛。

在這心灰的冷冬 共你熱烈再相逢 全是我的美夢



王菀之是三弟女友，亦是替全家人包伙食。（《飯戲攻心》劇照）

王菀之暗暗離男友的夢想越來越遠。

一切事情驟似一絲苦惱 回看你我的路

是情是愛是緣是痛 今日我卻竟都不知道



內地戲名版本同起用這首歌曲名稱，「還是覺得你最好」，可見陳詠燊導演如何喜歡這首歌。張學友的歌曲是香港黃金時代的代表。《還是覺得你最好》（1992）推出年份是在兩個最大移民潮之間，亦是全球開始流行卡拉OK的年代，無論在香港，還是國外，我多次見過大大個男人拿著咪唱著此曲，深情到不得了。在海外聽，它是香港給華僑的情書，在香港聽，它是比情歌更廣義的別離心聲。

張學友唱片（葉志明攝）

張學友，就是因為他的背景時代意義，理所當然地代言到那個香港時空。另一用上他的歌曲的佳作為8年前的《樹大招風》，一開場黃偉傑導演就用飾演綁架犯的陳小春唱《怎麼捨得你》。這曲除了在場面上配襯著一個任性綁架王的囂張（在被綁家人的家中唱K），利用家人「不捨得」的心理去謀財，也預告著他以至整個舊香港時代的落幕 （他原本想炸掉回歸典禮，卻一上大陸就被捕了）。一看完《樹大招風》，滿腦是對舊香港及時代交替的無力感，滿耳則仍是《怎麼捨得你》。那正是張學友K歌的主體和威力。

我依然而我竟然 還是覺得你最好



說回《飯戲攻心》，雖然電影副題是《打開門 行出去 去遠啲》，但恰如內地的戲名，大主題仍是《還是覺得你最好》--- 越叫你走出去的人，原來就是越不會走出去的。搞場大龍鳳，黃子華還是沒有變，還是坐在霓虹燈光之下，還是一樣喝著那樽啤酒。最多走遠少少吃個飯，只有身邊的人不同了吧。在第三個大移民潮之下，陳導演以《還是覺得你最好》作為留下、念舊、堅守的表述，亦給予此曲新的時代意義。

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，圖片及標題為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。



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