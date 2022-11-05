路人超能100｜師徒關係令人動容　是位置互換的孤獨靈魂｜湯禎兆

如果要提最近最受人期待的動畫續集系列，相信不少人都會說是《間碟家家酒ＳＰＹＸＦＡＭＩＬＹ》，我也承認對《間諜家家酒》甚有好感，不過稱得上為最期待的，反而是以下一齣——《路人超能100》。最近上架的已是第三季，內容暫時說不上有甚麼大的突破，但每次看到靈幻和茂夫兩師徒的互動，就已經令人深受觸動。

文：湯禎兆｜原題：路人超能的師徒情



靈能百份百，也名路人超能100，一拳超人的ONE另一部作品，初頭搞笑，後面熱血又感人

師徒情在不少流行文本中均是主要關鍵，細田守的《怪物的孩子》大抵正是最正面直視父權師徒制反思下的作品。至於師生互動的構思，之前木村拓哉的《邁向未來的倒數１０秒》，其實也有著墨於一眾學生如何令木村走出人生低谷的逆向教育，此所以師徒情的洋洋大觀早非異數。

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《路人超能100》的師徒情的好看之處，在於兩者關係不斷易位，真偽感情穿插，直至同步重疊，來達致真正的並時性互動成長。靈幻最初以茂夫為搖錢樹，直至成為電視台的寵兒後，才正式感受成為眾矢之的之壓力，再加上他由始至終都是神棍一名，幸好茂夫最終沒有捨他而去才度過險境。與此同時，過程中兩人也疊成重象，彼此其實都是孤獨的人，與其說追求甚麼超能力，其實最需要的反而是朋友才是心底渴求。明白對方的底牌後，兩人又提升了一層更加自在坦然相處，看得人內心幸福滿滿。

順帶一提，ＮＥＸＦＬＩＸ上同時有真人版，不過奉勸大家勿輕舉妄看，以免破壞了對作品的美好印象。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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