同期日劇撞設定？超強記憶力未必是必殺技｜還是日本｜湯禎兆專欄

今季的日劇中，竟然在不同的劇集均出現超強記憶力的角色。在《競爭的守護者》中，坂口健太郎飾演的小勝負，是屬於公平交易委員會中的精英審查員。他的絕技就是有過目不忘的記憶力，往往在被偵查對象不為意的時候，把不為人留意的文件內容影印入腦袋，從而成為破案的關鍵。簡言之，超強記憶力從來就是設定上的必殺技。

文：湯禎兆｜原題：超強記憶力的角色



我想起１６年的《ON異常犯罪搜查官·藤堂比奈子》，波瑠飾演的新人比奈子，也是因為記憶力超群，而被從處理檔的內勤提升為案件現場調查員，超強記憶力的用法與上述可謂如出一轍。

當然，凡事都有變奏。篠原涼子早期代表作《超能嬌妻》（０３），她飾演的町田留美子，有一天與擁有超強記憶力的田町浩二（古田新太）撞到頭部後，竟然擁有了他的超強記憶力。然後劇情便環繞由此而生的笑話，超強記憶力便成為喜劇的主梗，作用顯然有所不同。

即使以解難目的出發，今季的《石子與羽男》中，中村倫也飾演的律師也有不同的處理手法。他的人設上可謂一無是處，唯一的強項是有過目不忘的記憶力，他亦憑此成功奪得律師的資格。但劇集並沒有以此為必殺技，他亦沒有因超強記憶力而事事一帆風順，反而強調與夥伴石子（有村架純）的默契，才是勝負關鍵。簡言之，超強記憶力只屬外在的能力之一，人心的深處才更值得人注目。

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