DISNEY＋《因為我們忘記一切》　風格十足村上春樹小說？｜湯禎兆

DISNEY＋製作的《因為我們忘記一切》，因為由阿部寬任主角，自然引人注目。乍看即勾起改良版NETFLIX日劇的印象，後者早期走題目小眾，設計偏鋒的路線，但卡士則以二、三線演員的低成本規模為本；反過來《因為我們忘記一切》小眾題材依舊，但劈頭已有阿部寬及尾野真千子（《最高的離婚》）壓陣，更不用說CULT爆的CHARA及宮藤官九郎同時坐鎮，配上每集收結的悅耳LIVE收結（大力推薦第六集七尾旅人的《Don’t say goodbye》），絕對是進化改良版的表表者。

文：湯禎兆｜原題：《因為我們忘記一切》的村上風



回到文本，《因為我們忘記一切》予我強烈的村上春樹小說風觸感。身邊人不辭而別的突然消失（Ｍ的女友），各種無理序的人物不斷湧現在日常生活的軌跡中（女友的姊姊），不合常理卻又未算令人生崩壞的抉擇（Ｍ為女友姊付裝修費），數之不盡的人生疑團（酒吧廚師與兒子的關係），乃至店員又與女友為相識等等，凡此種種都是村上小說的恆常問題——人到某些契機，忽然如墮入迷宮，脫序情節接二連三在自己身上發生，最終就是一場尋覓的冒險——得失只有自己才可以判斷評價。

附: 七尾旅人《Don't say goodbye》MV

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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