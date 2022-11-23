2022年最窩心治癒港產片《過時‧過節》：溝通別要太遲｜何故專欄

《過時‧過節》是一部以「溝通」為主題的親情片，故事寫實感人，角色立體貼地，2022年最窩心治癒的香港電影。



《過時‧過節》電影海報

《過時‧過節》具有普世價值，講述一個崩壞的家庭如何再生，由混亂的冬至飯開始，以溫馨的冬至飯結束，看似是陳舊老套的劇情，卻是不少香港家庭的縮影，不只香港觀眾會有共鳴，也道出了跟家人有嫌隙和心結的觀眾心聲。

《過時‧過節》電影劇照

《過時‧過節》由毛舜筠、謝君豪、呂爵安、盧瀚霆、談善言、袁澧林、馮素波、梁祖堯、周志輝等主演，集合了實力派和偶像派的老中青三代香港演員，他們都有各有精彩演出。毛舜筠和謝君豪的演技毋庸置疑，沒有呼天搶地，也沒有誇張表情，實而不華反而更觸動心靈、更賺人熱淚；呂爵安和盧瀚霆在《大叔的愛》後再次合作，「登神CP」更有默契，雖然今次內儉的是呂爵安，調皮的反而是盧瀚霆，卻擦出不一樣的火花；梁祖堯和周志輝兩位舞台劇演員跟主角們產生了微妙的化學作用；然而，最大驚喜是袁澧林，戲份不多卻出色，令人眼前一亮。

《過時‧過節》電影劇照

《過時‧過節》是香港「首部劇情電影計劃」第五屆大專組的得獎作品，由新晉導演曾慶宏執導兼編劇，這是他在短片《下雨天》（2018）和《木已成舟》（2019）後的首部長片，獲選為第27屆釜山國際電影節「亞洲電影之窗」之參展電影，亦是第19屆香港亞洲電影節的開幕電影之一。

《過時‧過節》電影劇照

《過時‧過節》的故事啓發自曾慶宏的原生家庭。雖然同樣是「食飯戲」，而且是真正「團圓飯」，相比《飯戲攻心》的愉快輕鬆，本片卻是非常沉重。雖然同樣是毛舜筠和兩名MIRROR上弦成員主演，相比《阿媽有咗第二個》對家庭問題的輕描淡寫，本片卻是充滿矛盾，並且不是一般的矛盾，而是導演所說的是「死結」，主角們都患上了不同程度的「創傷後遺症」，相信是近年不少香港家庭的寫照，難怪以「Hong Kong Family」作為英文片名。

《過時‧過節》電影劇照

《過時‧過節》的主角玲（毛舜筠 飾）生長於新界傳統客家家庭，跟任職工程師的丈夫陳旭真（謝君豪 飾）透過相親成婚，婚後全心全意照顧家庭，養育長女琪（談善言 飾）和次子陽（呂爵安 飾），但夫妻關係漸趨緊張，特別是陳旭真因為金融海嘯而被逼提早退休後，終於在冬至飯局前夕，母親（馮素波 飾）和弟弟（梁祖堯 飾）鬧翻後，引發出一場婚變風波，陳旭真為此情緒大爆發，幾乎殃成慘案，陽無法原諒父親而離家出走，從此家不成家，夫妻形同陌路，琪也借結婚而逃脫家庭的籠牢。

《過時‧過節》電影劇照

八年過後，陳旭真聽從玲的建議，「馬死落地行」專行為的士司機，玲為了幫補家計而成為兼職家務助理，琪離婚後返回娘家，陽卻暫居外婆入住護老院後空置的祖屋，他靠自己的能力入讀大學，現在是獨立遊戲設計師，畢業作品是讓人練習溝通的虛擬實境遊戲，和他一起經營遊戲公司的好友雀仔（盧瀚霆 飾）正努力為他尋找投資者。雖然陽已有意回家，卻又害怕悲劇重演，直至表姐悅（袁澧林飾）為了完成父親的心願回港，一家人終於再有機會「齊齊整整」吃一餐冬至飯⋯⋯

《過時‧過節》電影劇照

《過時‧過節》雖然有瑕疵，但在有限的資源下，美術、攝影和配樂都在水準以上，可算是超額完成。然而，個人略嫌開場的家庭糾纏未夠激烈和震撼，或許會令部分觀眾未能明白，也難以理解陽為何無法原諒父親。當然，本片最重要是讓觀眾反思和家人的關係，當真是「無仇不成父子，無怨不成夫妻」？傳統文化當真是我們的枷鎖？子女當真只會重覆父母的差錯？為何我們沒有辦法或動力作出突破？

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《過時‧過節》的重點並非老掉牙的「珍惜眼前人」，而是如何有效地溝通，溝通不需要留待「過時過節」！最難啟齒的是心底話，最易誤解的是屋企人，雖然我們不像外國人那麼輕易說出「我愛你」，但請不要吝惜對家人的讚美，也需要在適當時候作出道歉，否則就真的會「愛得太遲」。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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