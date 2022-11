Banksy贏回《Laugh Now》猿猴版權　因匿名創作曾痛失《擲花者》

【Banksy/ 塗鴉】早前英國匿名塗鴉藝術家Banksy(班克西)因服裝品牌Guess涉嫌在沒有經過他的授權之下使用其作品,令他大發雷霆;另一邊廂,Banksy為《Laugh Now》作品版權的官司取得勝訴,有悲又有喜。



Banksy以黑色幽默並富有濃厚政治色彩的塗鴉,表達對社會及世界的看法、甚至控訴,現時在很多城市都能見到他的手筆,但亦由於他的作品歸屬為公共藝術的一種,儘管如何具有個人特色或標誌性,對於版權上的問題往往很難說得清。近日在Banksy的Instagram上就公開聲明一家著名的服裝品牌Guess在沒有經過他的授權之下,使用其作品印上衣服上出售,行為形同盜用,所以呼籲小偷們也「光顧」一下這家店。

雖然專注於塗鴉及公共藝術創作的Banksy向來以反對版權而聞名,更曾有過「版權是給失敗者的」之言論,但作為創作者,自己的作品如同親生孩子,不滿被別人任意用來獲利也是人之常情。「難道藝術家的意願不應該得到尊重嗎?」Banksy指出他因為想保持匿名以繼續創作有影響力的藝術而輸掉了版權戰,他認為個人使用這些作品是可以的,但不要用作商業用途——因為他並沒有選擇認可或參與這些商業項目。雖然最後這家店在Banksy出帖文回應之後已經暫時關閉,但法律人士亦表明Banksy不應鼓勵他人行竊,而是應遵循法律途徑。

《Laugh Now》(左)、《氣球女孩》(中)、《擲花者》(右)(圖片來源:Getty Images)

其實早在數年前Banksy就一直受到版權官司所纏繞。事源2014年Banksy委託Pest Control Office成功為著名的《擲花者》(The Flower Thrower)以及其他作品申請歐盟商標,但有一家使用Banksy作品來印製禮品卡的公司Full Color Black對此提出反對,主要的反對理據為Banksy並沒有使用他的作品作一般商標用途,例如交易或建立品牌。訴訟持續了兩年,為此Banksy甚至特意開設一家網店Gross Domestic Product(GDP)來出售作品,並且指明開設網店的目的是為了這一單官司,可是法庭並不領情,指出此網店純屬取巧為了滿足要求,雖然最大的敗訴原因,還是因為Banksy堅持匿名創作,所以無法證實他的個人身份就是作品的創作者。

歐盟知識產權局曾於2021年5月判決支持Banksy作品的商標註冊是「惡意」之舉,當時的理據為作品是可以被公眾免費拍攝並廣泛傳播的(圖片來源:Getty Images)

雖然輸掉了《擲花者》,但上星期Banksy的另一件標誌性作品《Laugh Now》/《Laugh Now But One Day We'll Be in Charge》的官司最終得勝,這件作品最早於2002年在英國白禮頓創作。在Full Color Black反對其商標註冊並指出其註冊是「惡意」之舉之後,歐盟知識產權局曾於2021年5月判決支持這一說法,當時的理據為此作品是可以被公眾免費拍攝並廣泛傳播的。但近日在經過重新考慮之後,卻認為並沒有證據顯示註冊商標出於「惡意」動機或屬不誠實行為。時隔良久,Banksy終於扳回一城。