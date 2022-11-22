港版「瀨戶內」跳島遊！　西貢海藝術節作品融入鹽田梓橋咀洲風景

近日防疫措施放寬，不少港人專誠飛到日本參與三年一度瀨戶內海國際藝術祭。但原來同樣的跳島藝術遊體驗，在香港也能實現！「西貢海藝術節」為期三年，以藝術品包圍西貢內海島嶼，讓大眾重新認識本港不同海島。



橋咀洲（圖片由西貢海藝術節提供）

藝術節第一年現已開幕，以「再島嶼 Joy Again, Isle」 作為策展主題，總共展出九件藝術品，六件在鹽田梓，三件在橋咀洲。作品加入村民協作元素，反映在地生活故事及自然環境。旅客可以一邊環島「打卡」，一邊欣賞島上自然生態。

藝術節由西貢海出發，以鹽田梓為中心。鹽田梓不單擁有鹽田，更匯聚天主教和客家文化，以及自然生態面貌於一身。作為天主教早期在本地主要傳教地區，島上聖若瑟天主教堂更於2011年被列為二級歷史建築。

鹽田梓地圖（圖片由西貢海藝術節提供）

今年一共在鹽田梓展出6件藝術品，這次我們重點介紹其中三件作品：

《漂浮氣泡》

不銹鋼

高浚明



建築師高浚明善用玉帶橋自然景致，利用陽光及水面折射效果，創作以鏡組成的球形作品，命名為《漂浮氣泡》。這顆不知名球體安頓在玉帶橋中間，直徑與橋寬相互匹配。不同紋理反射寓意前人建橋之艱辛，同時紀念客家婦女為所做出犧牲。

《流水龍骨》（圖片由西貢海藝術節提供）

《流水龍骨》

不銹鋼、黃銅、鋁和木材

陳家俊



龍骨水車是以前曬鹽業重要人力設備之一，可將鹹水由低處引至地勢較高的曬鹽池。隨著現代機械技術發展，人力設備被電動化機械取代，龍骨水車亦已淡出歷史舞台。

本作品受龍骨水車啟發，重現人力推動機械概念，波浪形活動韻律及聲音則象徵流水。龍骨水車因外形似龍骨而得名，本作品《流水龍骨》就以此為基礎創作，令舊日器物再現人間。

《回憶的味道》

電視屏幕和玻璃缸

黎慧儀



推動黎慧儀通過收集口述歷史，重新梳理客家女性故事。《回憶的味道》以錄像裝置及文本，呈現客家女人由出生到成為人母的一生。

其他作品圖片——

今年另一地點則設於橋咀洲，橋咀洲是香港聯合國教科文組織世界地質公園景點之一，其中最特別的莫過於在天然連島沙洲，以及獨特「菠蘿包石」。

橋咀洲地圖（圖片由西貢海藝術節提供）

+ 6

《大菠蘿遊》

物料 炻器、陶器和插畫地圖（數碼和紙本）

貓珊, 藝想



創作團隊串連「菠蘿包石」與菠蘿包，融合島上地質、動植物特色創作出10件色彩繽紛陶瓷藝術品，放置在橋咀郊遊徑。插畫家貓珊更根據地形繪畫一幅專屬橋咀洲的菠蘿包石故事地圖。

+ 1

《日光下的月影》

金屬、竹和籐

Breakthrough Art Studio



同樣以大自然及地貌為主題，編織藝術家Breakthrough Art Studio選擇連島沙洲作為創作靈感，呈現《日光下的月影》，透過潮汐漲退自然風景詮釋人和天時之間的微妙關係。

海洋說

Stickyline

不銹鋼



設計團隊Stickyline則以幾何語言創作出大型海螺金屬雕塑《海洋說》，現場收集和放大海浪聲音，讓旅客思考人類在大自然中角色。

策展團隊於藝術節期間，逢星期二至日舉辦深度導賞團，3條路線在鹽田梓，包括宗教與族群路線、文化與感官路線、自然與歷史路線，在橋咀洲則舉行地質生態路線。同時主辦單位將舉行多項互動體驗、工作坊和專題講座，一系列免費活動現已分階段開放報名，詳情請關注主辦單位資訊。

【活動詳情】

名稱：「西貢海藝術節」 2022

日期: 2022年11月16日至2023年1月15日

地點: 西貢鹽田梓及橋咀洲

交通: 由西貢碼頭乘坐街渡到達鹽田梓及橋咀洲約20分鐘

（官方街渡資料將於稍後在官方網頁公布）

