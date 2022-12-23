用英語原汁原味呈現香港文學　藏在飲江詩後的私密故事｜開卷樂

每一首詩背後也有一個故事，翻譯成為另一種語言後，又有更多的故事發生。謝曉虹和James Shea翻譯飲江詩集《搬石：飲江詩選》（《Moving a Stone: Bilingual in Chinese and English》） 時可謂心思處處，也讓香港文學及文化更原汁原味地呈現在英語世界。由於翻譯需要涉及謹慎的研究和資料搜尋，即使是中文讀者，在詩集後的譯者筆記裏頭，也可能找到只讀中文原文未必發現到的背景故事，非常有趣。

文：香港電台開卷樂｜原題：藏於詩背後的私密故事──中英雙語詩集《搬石：飲江詩選》



圖：（左起）《開卷樂》節目主持黃怡、飲江、謝曉虹、主持馮傑。(圖片由香港電台提供）

飲江叔叔與「小炒王」

《搬石：飲江詩選》的封面也是另一個故事。封面的畫作是香港畫家楊東龍的作品「小炒王」，畫中以拼貼方式透視大排檔的不同空間：有備用的食材，有蹲下來休息的廚師，還有躺在帆布床的幫工。這種關於生活和勞動的片段，與飲江詩的題材十分配合。原來楊東龍也非常喜歡飲江的詩，謝曉虹形容，雖然他們一個作畫，一個寫詩，但二人的風格有相似之處。楊東龍筆下常以夢幻角度去看現實世界，例如熟食中心是貼地的生活實景，但畫家用十分佻皮的空間排列和色彩去呈現，與飲江的詩相映成趣。這個「封面故事」背後，原來藏有一個故事：飲江回想起自己十二、十三歲的少年時期，曾在大牌檔當過打雜！飲江說，以前自己在工作不忙時，也會像封面人物一樣，會找地方「攤抖」。飲江非常喜歡封面畫得如此寫實貼地，讓他覺得非常有趣。

中英雙語詩集《搬石：飲江詩選》書封（圖片由香港電台提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



鹹魚店與新填地

飲江的詩十分「本土」，要將本土味濃厚、文字玩味又重的詩句譯成英文，既要傳神，又要保留當中趣味，實在不易。例如在〈鹹魚店（十四行）〉一詩：「吊在那裡很久了那鹹魚／上工頭一天我用叉／把它掛起來我便想／這鹹魚肉質彬彬的／任誰都會揀去它吧／但它一天天吊在那裏直挺挺的／一丁點兒鹽也沒見掉下來／今天該有人揀去它了／每天早上看著它每天我都這樣想／我每天都這樣想這樣想／漸漸變成了我每天的希望直到／今天老板過來跟我說／你呆頭呆腦像條鹹魚似的／明天不用上工了。」 鹹魚在香港文化中有語帶相關的意思，既指用來吃的鹽醃魚乾，也指死了的人。飲江就用本來形容斯文人的「文質彬彬」換成「肉質彬彬」去形容鹹魚，然後再在詩尾呼應這個玩笑，讓人叫絕。但要怎樣譯成英文呢？譯者就將「這鹹魚肉質彬彬的／任誰都會揀去它吧」這句譯成「this salted fish is so handsome/ surely someone is going to pick it」，以handsome去形容salted fish，保留了擬人化的玩笑，趣味盎然。但是單是翻譯實在難以完全詮釋詩中趣味，於是在書尾的〈譯者筆記〉中，用英文解釋清楚「肉質彬彬」這中文字的用法和意思，實在是用心良苦。

中式鹹魚（資料圖片）

謝曉虹認為，以翻譯推廣香港文學很重要，因為文學可以讓人更深層次地了解一個地方：「我覺得香港文學很特別，雖然是用中文，但和台灣、馬華和中國內地的中文也很不同，香港的中文有發展出自己的特點，所以希望有多些翻譯讓人知道香港有這麼多有趣、這麼好的作品。」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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