猶太銀行家後代要求日本還梵高《向日葵》　稱畫作遭納粹迫害售出

梵高（Vincent van Gogh）著名畫作《向日葵》向來是東京SOMPO美術館鎮館之寶，由SOMPO集團前身安田火災保險1987年以近4,000萬美金購入，集團至今持有畫作35年。近日該集團遭德國猶太裔銀行家Paul von Mendelssohn-Bartholdy後代提告指其非法持有畫作，稱畫作當年是在納粹政策下被迫拋售，認為SOMPO忽略畫作背後沉重歷史，要求其歸還畫作，或提供畫作市值金額作賠償，涉及至少7.5億美元。



梵高《向日葵》繪於1888年，可謂當今最有名畫作之一。SOMPO集團前身安田火災保險在1987年以近4000萬美金高價從佳士得拍賣行購入畫作，價格之高一度轟動當年藝術界。其後集團創立東京SOMPO美術館，在館內永久展出《向日葵》，每年吸引不少人入場觀賞。

Paul von Mendelssohn Bartholdy肖像（wiki）

德國猶太裔銀行家Paul von Mendelssohn-Bartholdy三名繼承人上月入秉美國地區法院，控告SOMPO集團非法持有畫作。納粹自1933年於德國掌權，以猶太人作為目標推出各種歧視政策，由於恐懼被當成迫害目標，Mendelssohn-Bartholdy於1934年售出梵高《向日葵》。繼承人提交長達98頁起訴狀描述情況，並指出：「他從未打算售出畫作，之所以拋售只因遭納粹政權威脅以及經濟迫害。」

《向日葵》為東京SOMPO美術館鎮館之寶之一（AP）

在起訴狀中，繼承人又指集團不是「有意」，就是「不顧一切」地忽略畫作痛苦過去，完全不管畫作為「納粹政策下受損物件」毅然進行收購，不合理亦不道德，於是提告該集團，要求歸還相關畫作，或以畫作市值至少7.5億美金作為賠償。SOMPO集團發言人表示他們「斷言拒絕」相關指控，將強力維護其作為《向日葵》持有人之法定權益，並表示集團當年在倫敦公開拍賣購入畫作一事存於公共記錄中。

Mendelssohn-Bartholdy繼承人實際上並非首次提出畫作相關訴訟，在2008年曾就其一系列畢加索藏品向各大美術館及私人機構進行索償，最終與紐約現代藝術博物館及古根漢美術館達成和解，並獲華盛頓國家藝廊歸還畫作。由於曾有成功案例，這宗官司引起日本藝文界關注，不少人擔憂畫作會被移出日本。