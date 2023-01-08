「煙火專家」刻畫日本煙花絢爛影像　不同季節花火景象有何不同？

日落時分河面上的煙火，新月旁的煙火，以及在攤販上頭、交織著城市燈光的煙火。正如煙火攝影師冴木一馬所說：「一年 365 天都有煙火上演。」他捕捉下火光四放的瞬間，融合各地的生活景象和季節色彩，在光與暗的作用之下創造出獨特的記憶。

文：moom bookshop｜圖片來源：《花火景》



《花火景》（圖片來源：https://moom.cat/l/YwqpeB）

《花火景》（圖片來源：https://moom.cat/l/YwqpeB）

出生於日本山形縣鶴崗市，冴木一馬曾擔任新聞攝影師，直到後來著迷於煙火，專門從事煙火的拍攝。1997 年，他取得煙火技師的資格，從那時起他自稱「Hanabist（ハナビスト，意為煙火專家）」，在日本與世界各地長年紀錄煙火的施放，與此同時不斷鑽研煙火的歷史和文化。

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與多數人透過多重曝光拍攝的手法不同，冴木大膽地選擇了傳統的底片相機，以單次快門更逼近煙火的真實色彩。《花火景》中盡是攝影師以獨門技術所刻畫的絢爛影像，並於書末收錄日本作家川本三郎的文章，題為〈轉瞬即逝的美麗煙火〉。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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