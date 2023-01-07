《鬼滅之刃》人物關係換個設定　就變成《鏈鋸人》？｜湯禎兆專欄

撰文：湯禎兆
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最近大熱的《鏈鋸人》，隨意看到數集，登時覺察當中的《鬼滅之刃》氣息濃厚，儼然是一場異域重構的遊戲。
文：湯禎兆｜原題：《鏈鋸人》的《鬼滅之刃》氣息

之所之言之，不外乎人物世界觀的設定及場面構成兩端，前者淀治與惡魔波其塔的合體，簡言之就是炭治郎與禰豆子的關係變奏，把血緣性以擬家族替代，把人為自主的抉擇價值更大程度彰顯。也因此而引入人魔同途的主線，這一點在兩者均屬劇情發展的重心，前者的公安特異部隊，正是一直抱持對淀治的不信任運作下去，等同於後者鬼殺隊對炭治郎的懷疑。只不過《鬼滅之刃》屬陽光之作，與暗黑為主調的《鏈鋸人》不同，後者的出賣甚至人魔交戰反覆出現，在「公安篇」中先有帕瓦的出賣，後有隊友一直逼迫淀治犧牲以自救，均反映出矛盾之深。

場面營構方面，第六集〈殺死淀治〉的設定，即４課被困時空停頓的酒店八樓異域，即時令我想起《鬼滅之刃》第１３集〈比命還要重要的東西〉，炭治郎和山豬被困於異度空間的古宅，空間時間概念全顛倒了，和酒店八樓的構思可謂異曲同工。同樣左右上下空間錯位，而且也會傾斜失衡，而大家就要在此扭曲的異域中死戰，一方面要殲滅敵人，同時也要逃出異域求生。場面上的刺激程度也教人悅目。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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