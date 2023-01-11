展覽｜香港畫家沈平作品展《香港地》　全方位呈現本地獨特情感

【展覽】水彩、鋼筆、水墨、油畫、速寫素描等等，這些視覺藝術的範疇或風格都有所屬的大師級藝術家，香港卻有一位資深畫家精通以上幾種技法，以此作為創作媒介呈現出一幅幅舊香港景致，從作品當中可以看得出他對於香港這個地方的熱情，細膩而獨到的目光與觀察力，捕捉發生於街頭角落寄載著的情懷與故事。



《街角雜貨店》（圖片來源：新藝潮畫廊）

香港資深畫家沈平筆下眾多香港景象眾生相，原來並非土生土長的香港人，出生於1947年的北京，於60年代開始習畫，曾於浙江美術學院學習並於新疆生活過十數年。直到80年代移居香港，自此愛上香港獨有的情懷，在他的作品中往往描畫出細膩的香港元素，不單只是具有代表性的建築或街頭景觀，畫中還寄載著民生活動、日常生活二三事，現在看來恍如將上世紀的人民生活重生於畫作之中。標誌性的元素如果欄、牌檔，有些甚至是已經消逝了的事物，畫家亦要憑著記憶或者舊照片來進行創作。

《灣仔藍屋》（圖片來源：新藝潮畫廊）

最近沈平舉行了一場近年作品展《香港地》，由香港浸會大學視覺藝術系客席教授鄧海超出任策展顧問，超過四十幅展品中包括了一些令人難以忘懷、又或已消失於大眾眼前的景物，如歷史地標英國文藝復興風格建築的郵政總局、舊皇后碼頭、香港仔「珍寶海鮮舫」等。舊照片重構出舊時代的記憶，對於沈平來說照片亦非單純的舊物，相中人與事曾是、甚至現今仍然是具有溫度的。舊建築活化，是城區發展的一大命題，有時亦面臨種種困難，但對於畫家而言卻可以隨性隨心地將之活化重現於畫布上。畫作中的華洋店舖、人力車、汽車、挑擔販子等等組成了熙來攘往的城市景象，讓觀賞者沉醉於現實與夢境的情懷之中。

《郵政總署》（圖片來源：新藝潮畫廊）

自80年代移居香港之後，沈平於此展開了全新的藝術道路，亦舉辦過不少展覽，作品曾獲多家指標性機構以及私人收藏，如中國美術館、香港藝術館、香港文化博物館、香港大學美術館、香港夏利豪基金會、中國亞洲水彩藝術博物館等。另一方面，沈平在本地藝壇亦舉足輕重，出任多個職位如香港大學專業進修學院及香港視覺藝術中心導師、中國美術家協會會員，香港美協顧問，香港畫家聯會顧問，香港水彩畫研究會會長，香港文聯總會顧問、香港藝術發展局視覺藝術委員會評審委員及香港文化藝術基金會理事等，是為本地重要藝術家。

《街市中的花檔》（圖片來源：新藝潮畫廊）

在作畫風格方面，沈平的作品多樣化，純熟運用各個媒介，他的油畫風格沉雄厚重而樸實，注重光線陰陽變化；水彩畫風則自由放逸，用色兼具淡雅鮮明，突顯水彩獨有的透明感與美感；水墨方面則有別於傳統畫風，特別擅長將大地風光與山林樹石以蒼莾斑駁線條表現出來；還有鋼筆的線條勾勒繁密，構圖層次深度遠近得法。香港是一個多元、自由的城市，這裡存在的元素往往混雜出獨特，令人深刻的印象，正因如此，沈平卻能以多元媒介運用得宜，將特色與風味呈現得恰到好處，最重要的還是作畫時所貫注感情，方能將景象昇華活現成一幕幕醉人情懷。

《香港地 － 沈平近作展》展覽詳情：

展期：即日起至2023年2月4日

時間：星期二至星期六，12:00-19:00

地點：新藝潮畫廊（香港中環威靈頓街86至90號通濟大廈2樓201室）