丹麥藝術家西澳自然保育區藏巨型木雕　邀遊人跟巨人足跡欣賞自然

某天當你走入叢林與自然，小心發現巨人的足跡！

丹麥藝術家Thomas Dambo專門以回收物料製作色彩繽紛的藝術裝置，他用可回收木材製作而成的巨人雕塑享譽盛名，作品遍佈世界不同角落。



最近，Thomas Dambo與西澳曼杜拉（Mandurah）自然保護區合作，製作了最新的巨型木雕系列，並藏身於整個國家公園內。他期望遊客能夠藉著在園區尋找失落的巨人作品，探索周遭美麗的自然環境，同時教育大眾保育和愛護環境的重要。



Thomas Dambo是國際知名藝術家，自稱「回收藝術家」的他擅長利用回收和可再生材料，他全以可回收木材、樹枝和其他碎片拼湊而成的巨型木雕，多年來廣受國際歡迎，其作品遍佈歐美地區，中國、東南亞，甚至波多黎各等地亦都能找到他所製作的木雕巨人。Thomas Dambo始於對自然世界愛護和敬畏，致力以環保和回收方式製作藝術裝置。製作巨人木雕的靈感便源自他耳熟能詳的丹麥民間傳說，巨人在丹麥民間傳說中經常扮演重要角色，代表著一種大自然的聲音。因此，Thomas Dambo喜歡製作巨人木雕來比喻自然，巨人木雕標誌性的慈祥眼睛和燦爛笑容代表著自然溫柔與美麗的一面；不過假若我們不善待自然，它也能像巨人一樣，變得殘忍和暴力，作出反擊。

西澳珀斯附近的曼杜拉（Mandurah）自然公園是西澳著名的生態保護區，區內有著很多珍貴物種棲息，又擁有許多受保護水道和濕地，一直進行推廣自然知識工作。最近，公園邀請了Thomas Dambo建造他最新巨人木雕項目「Giants of Mandurah」。Thomas Dambo在整個野外生態區中，一連製作了六個巨人木雕，並邀請遊客以尋寶遊戲方式嘗試在保護區裡找尋散落各處的巨人雕塑。這些巨人可能正安靜地坐在岸邊俯瞰水面，又可能在森林裡緊抱著樹幹休息，等待著遊人來訪。每個巨人木雕附有特殊符號，只有集齊整套符號並破解密碼，才能找出最後的「隱藏巨人」。通過與遊客互動的遊戲設計，Thomas Dambo希望能夠吸引早已習慣坐在屏幕前了解世界的年輕一代興趣，藉著遊走、探索水道、保護區等自然環境，讓下一代能夠體驗自然魅力所在，同時令他們明白保育和珍惜環境的重要，呼籲人們付諸行動。

Thomas Dambo的巨人木雕全憑木材和可再生物料搭建，製作需時又容易損毀，一隻巨人雕塑平衡需要用上750個小時建造。早前，曼杜拉自然公園其中一隻巨人木雕因為被人惡意縱火而完全燒毀。全球目前還有超過99隻巨人木雕，Thomas Dambo更製作了一份巨人位置地圖讓無法前往曼杜拉觀賞的觀眾亦能找尋身邊可能藏身於我們附近的巨人足跡。