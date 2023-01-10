展覽｜坂本龍一合作裝置作品免費展出　藝術科技展預測大自然未來

【坂本龍一/ 展覽/藝術科技】若科技也有生命，未來發展會如何？「萬物有靈」展覽以藝術科技探討人類與大自然多樣互動方式，通過本地以及國際藝術家一系列作品展示未來可能新生態，日本音樂傳奇人物坂本龍一與媒體藝術家真鍋大度合作的數據視效化裝置更是首次來港，機會難得。



展覽取名「萬物有靈」，展出內容自然與泛靈論相關。一般說到這個理論，我們都會聯想到山水花草，而策展人將命題拓展到科技之中，探索萬物共存可能。這次展覽將展出五組作品，除了邀請國際知名藝術家參展，亦特別委託兩位香港藝術家就新自然理念構思新作品，以藝術與科技預測將近未來。以下我們特別介紹其中三組藝術作品，參觀實體展覽以外，有興趣的觀眾也可以參與虛擬展覽。

感應流 2022‧不可視‧不可聽

坂本龍一和真鍋大度裝置作品《感應流 2022‧不可視‧不可聽》（圖片由HKDI提供）

展覽焦點無疑是日本音樂傳奇人物坂本龍一和媒體藝術家真鍋大度的跨界藝術裝置作品《感應流 2022‧不可視‧不可聽》。作品最初在日本札幌展出，作出不同更新優化後，這次特別送來香港展出。

我們日常生活離不開各種移動設備，電磁波技術自然無處不在。這次兩人合作是要展現人類通常無法感知的電磁波，讓平日隱藏身邊之物顯形，既可視亦可聽。裝置安裝了天線，能即時收集環境中電磁波，然後通過程序化成視聽內容。觀眾可以通過屏幕前控制器改變頻率，透過操縱看見各種電磁波。在場智能手機設備會影響裝置數據，讓觀眾意識到這些通常不被注意、不被看見之存在，反映智能產品對生活環境各種介入。

天屏地園

林欣傑園圃作品《天屏地園》（圖片由HKDI提供）

林欣傑園圃作品《天屏地園》靈感來自國際錄像之父白南準作品《電視花園》，白南準把電視機與亞熱帶植物並置在一起，假想科技和自然交織世界。至於《天屏地園》則模仿常見於室內垂直農法的技術 —LED 光譜植物種植法。電腦通過機器學習，分析24小時新聞直播之動態及顏色光譜，將數據傳送至高處電視螢幕中，令到虛擬「天空」螢幕提供資訊給大眾，同時為園內植物提供光線。人工虛擬現實與真實交互影響，雙向刺激，達至科技與植物共生。

觀眾除了可在現場見證共生循環外，也可以在社交媒體上觀看《天屏地園》直播，實時見證植物每分秒的成長瞬間。

樹叢

《樹叢》（圖片由HKDI提供）

最後介紹作品同樣重量級，曾於2021年威尼斯建築雙年展上展出，由加拿大滑鐵盧大學教授菲力浦 ‧畢斯雷、聯同生活建築系統團隊共同協作而成。作品中心是一個水池裝屏幕，播放名為《搖籃》的電影，位於一旁柱體則有音效裝置，播放多頻道環境音效。

影像由錯綜複雜幾何晶體化成不停變換畫面，通過沉浸式裝置，讓人們身心靈融入環境中，為觀眾提供強烈體驗。作品通過建築思考世界萬物如何共同生存，嘗試展示一種互惠共存自然環境系統，傳達新的建築設計願景。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：萬物有靈：藝術與科技共生展

地點：香港知專設計學院HKDI Gallery新界將軍澳景嶺路3號

日期：即日至2023年4月2日

