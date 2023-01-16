無間道二十週年｜4K修復三部曲馬拉松　映後談揭露電影構思製作

【電影/ 港產片】要說到香港電影史上經典作品，《無間道》三部曲自然榜上有名。《無間道》2002年12月面世，至今已經20年，當年不僅創下票房紀錄，更啟發史高西斯翻拍成奧斯卡得獎作品《無間道風雲》。這次「無間道：經典解構」系列節目將馬拉松式放映經典三部曲，同時找來導演劉偉強和麥兆輝、編劇莊文強及多位影評人作映後談，影迷不容錯過。



《無間道》電影海報。（imdb）

就《無間道》上映20周年，「無間道：經典解構」系列節目將重映數碼修復版三部曲，除了分開放映三部電影以外，也特設馬拉松式放映會一連339分鐘連續播放三部電影，期間舉辦兩場映後談：第一場講者為博亞電影修復所經理鄭子宏及修復員吳若琪，討論原裝35毫米拷貝4K修復過程；而第二場則請來劉偉強導演及影評人朗天，討論三部曲的構思與製作。

《無間道》劇照（imdb）

雖然近來不少經典作品已登上線上平台，在家也能輕鬆重溫，但M+流動影像主策展人蘇筱琪表示在戲院觀賞節目，體驗始終不同：「很多觀眾就來自年輕一代，先前大多只在電子平台上看過這部系列電影。這會成為他們第一次在大屏幕上觀看這部經典系列，留下之觀影體驗以及感受將會相當不同。本次節目會放映電影35mm菲林版本，這也是大部分本地戲院不再提供的電影版本。」

事實上馬田史高西斯多次提名奧斯卡金像獎最佳導演，最終在由里安納度出演男主角的《無間道風雲》奪得奪得。（電影劇照）

無間道系列在全世界範圍都留下深厚影響，蘇筱琪認為《無間道》系列在今天仍十分值得大眾重溫：「《無間道》系列證明香港電影工作者即便在行業發展不見得明朗時，仍有能力在已有電影類別之上加以改造。這個系列更吸引馬田史高西斯創作改編電影，並憑此作奪得奧斯卡，可見系列成功程度。」雖然港產片中臥底情節不少見，但其雙重臥底橋段營造出一種令人印象深刻的博弈效果。馬田史高西沿用原版設定，將《無間道》故事移師波士頓街頭，獲奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本以及最佳剪接四項大獎，此片名列這次放映節目之中。電影放映後，《無間道》編劇莊文強及影評人兼編劇林紀陶亦將在映後談提及對《無間道風雲》改編之看法。

1997年，吳宇森執導的《奪面雙雄》，卡士是尊特拉華達及尼古拉斯基治，蔚為經典。(imdb)

既然提及《無間道》系列衍生作品，自然不能不提系列靈感來源，亦即是吳宇森1997年執導《奪面雙雄》。這套動作片講述FBI探員與恐怖分子通過「換面」交換身分的故事，後來麥兆輝導演受此啟發，將「交換面孔」改為兩個角色互換身分，寫成《無間道》劇本。《奪面雙雄》為節目陣容之一，連同三部曲同時觀賞，相信能更了解《無間道》系列前世今生。

【節目詳情】

系列節目名稱：無間道：經典解構

地點：M+戲院

日期：2023年1月25日、28日，2月11日、26日

