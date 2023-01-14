《ELPIS》、《鏈鋸人》所提及的「必要之惡」是為何物？｜湯禎兆

最近看的作品，不約而且都有討論到「必要之惡」的問題。最煞有介事的，當然是《ELPIS——希望、或是災難—》，長澤雅美飾演的女主播，打算豁出去在直播時段，把副總理殺人的驚天醜聞抖出來。而她的前男友，也是已成為副總理左右手則出阻止，提出了「必要之惡」的說法——即副總理縱有不妥，相較一旦他突然下台所出現的混亂，代價一定更大，以此來作為說詞。

文：湯禎兆｜原題：必要之惡



好了，到了《鏈鋸人》第十一集，真紀真在要求黑社會配合，把他們手下與槍之惡麼訂下契約取槍的名單交出，對方也提出「必要之惡」反駁——黑社會的存在是「必要之惡」，大家不可破壞江湖道義規則，一旦陷入互相殘殺的局面，就會被外國的黑社會勢力乘虛而入。對此，真紀真的回應才發人深思，她指出黑社會老大對「必要之惡」的解釋，不過是合理化自己惡行的遁辭，這個社會並不需要（剛才《ELPIS―希望、或是災難—》的情境又何嘗不是?）；真正的「必要的惡」總是戴著國家的項圈，進行支配。

《鏈鋸人》真紀真（動漫截圖）

如果嫌以上還是說得太過煞有介事，不如看看《雞蛋哥大冒險》的四兩撥千斤：一般說「很複雜啦」的背後，都是出自幼稚的理由。以上是雞蛋哥成為總理的一集中，其中一句一針見血的金句。所謂的「必要之惡」，大抵也可作如是觀。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【湯禎兆其他文章：《鬼滅之刃》人物關係換個設定 就變成《鏈鋸人》？】

【湯禎兆其他文章：細田守《龍與雀斑公主》 女主角可與廣末涼子作對比？】