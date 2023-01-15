《唐吉訶德》香港近年難得的高水準大型粵語音樂劇｜何故專欄

《唐吉訶德》，氣勢磅礡，借古諷今，慷慨激昂，既瘋狂又悲壯，是香港近年難得的高水準大型粵語音樂劇！



《唐吉訶德》海報（圖片來源：中英劇團／Hay Lee 攝）

《唐吉訶德》原著為西班牙作家塞萬提斯（Miguel de Cervantes Saavedra）於1605年和1615年分兩部分出版的「反騎士小說」，美國編劇Dale Wasserman結合塞萬提斯的生平和這個「亂世最憂傷武士」的故事，改編成為百老匯音樂劇《夢幻騎士》（Man of La Mancha），由Mitch Leigh作曲和Joe Darion作詞，故事講述十六世紀末，西班牙詩人塞萬提斯和僕人等候異端裁判所審判時，在獄中被欺凌和接受「審訊」，他只好以說故事的方法來進行自辯，故事主角正是自稱「來自曼查的唐吉訶德」的瘋子騎士，他與僕人尚楚在幻想的國度中開展冒險旅程，途上有荒廢的古堡、也有奸險的魔法師，更有高貴的女子，既荒誕可笑，又浪漫刺激，卻似是對現實作出種種控訴。就在囚犯逐漸被唐吉訶德的故事感動時，異端裁判所的正式審判終於來臨，塞萬提斯就像唐吉訶德一般勇敢地面對⋯⋯

《唐吉訶德》劇照（圖片來源：中英劇團／Hay Lee 攝）

《唐吉訶德》是中英劇團磨劍三年的大製作，由藝術總監張可堅擔任導演，助副藝術總監盧智燊主演，劇本由簡婉明翻譯，由周耀輝、梁嘉詠、雷暐樂及王樂儀負責粵語歌詞，劉穎途任擔任音樂總監，何嘉盈博士擔任指揮，聯同新世紀青年管弦樂團的現場演奏，合力將經典呈現舞台。

《唐吉訶德》劇照（圖片來源：中英劇團／Hay Lee 攝）

《唐吉訶德》可謂一波多折，原訂於2021年1月23至31日公演，很喜歡當時的宣傳口號「1月23日起，一係唔得，一係唐吉訶德！」無奈因為疫情而推遲至2022年1月15至23日，但因應疫情的最新情況，香港特別行政區政府於2022年1月5日下午宣佈將收緊多項社交距離措施，當中包括表演場地將由1月7日起暫停開放至1月20日，《唐吉訶德》在開場前一刻再次被取消，慶幸終於在2023年1月7日至15日順利演出。

《唐吉訶德》劇照（圖片來源：中英劇團／Hay Lee 攝）

《唐吉訶德》場面壯觀，演出陣容龐大，極具視聽之娛，台上同時共有23名演員，加上現場演奏的管弦樂團，用盡了葵青劇院演藝廳舞台的長闊高深，負責舞台美學的王健偉、黃宇恒、蘇善誼和馮璟康，值得一讚。歌舞連場，場景不斷轉換，導演張可堅盡顯多年來的舞台經驗和功力，在他的帶領下，台前幕後一同堅持多年，讓「不可能的夢想」成真。

《唐吉訶德》劇照（圖片來源：中英劇團／Hay Lee 攝）

《唐吉訶德》戲中有戲，所有演員都要不同身份，既要演、還要唱、亦要跳、更要打，實在是非一般的舞台演出。主角盧智燊同時演活了「塞萬堤斯」、「亞朗素」和「唐吉訶德」，遊走於真實與虛假、徘徊於瘋狂與聰慧，充滿層次感的精彩演繹，令人拍案叫絕。袁浩揚（魚蛋）飾演僕人和尚楚，外型上很適合，他的演出也恰到好處！劉雨寧飾演亞朗素心中的高貴淑女「杜仙妮亞」的艾杜莎，是本劇的另一焦點所在。陳琳欣飾演亞朗素的侄女安彤麗亞、編舞助理蔡蕙琪飾演亞朗素的女管家、身兼歌唱指導助理的尹溥程飾演亞朗素相識多年的神父、音樂總監助理劉仲軒同時飾演公爵、明鏡騎士和卡拉斯高醫生，他們都和盧智燊擦出火花，令人留下深刻印象。在多場精彩的群戲裡，其他演員都有不俗的表現。

《唐吉訶德》劇照（圖片來源：中英劇團／Hay Lee 攝）

《唐吉訶德》兩首點題歌曲〈一個英雄〉（Man of La Mancha）和〈摘最遠的星〉（The Impossible Dream），都是既呼應劇情，又令人熱血沸騰的動聽作品，前者初奏時，搞笑地地介紹了瘋狂的「英雄」唐吉訶德和忠心的「僕人」尚楚，重奏時加入了艾杜莎，卻變成視死如歸的悲壯，後者初奏時，由唐吉訶德獨唱，充滿豪情壯志，重奏時加入了艾杜莎，卻變成動人情詩。另外，由艾杜莎獨唱的〈艾杜莎〉（Aldonza）、由尚楚獨唱的〈愛真的奇妙〉（I Really Like Him）、以及由安彤麗亞、女管家、神父和卡拉斯高醫生合唱的〈全為他〉（I'm Only Thinking of Him / We're Only Thinking of Him），都是令人難忘的歌曲。

《唐吉訶德》劇照（圖片來源：中英劇團／Hay Lee 攝）

《唐吉訶德》以「不可能的夢想」（The Impossible Dream）為主題，借用〈摘最遠的星〉的歌詞「夢想，是妄想也願想；去打，就算輸都要打；去撐，明明無能力撐到；去闖，危難處亦要闖。」以及張可堅在場刊上分享了他在劇本裡最喜歡的對白「最最瘋狂就係認定生命係咁就係咁，而唔係追求生命應該係點。」也許在此動蕩時勢，我們真的需要多一點瘋狂，這樣才有機會「堅守信念，理想在望」，摘到那顆最遙遠的星。

《唐吉訶德》劇照（圖片來源：中英劇團／Hay Lee 攝）

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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