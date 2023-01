《唐吉訶德》香港近年難得的高水準大型粵語音樂劇｜何故專欄

《唐吉訶德》,氣勢磅礡,借古諷今,慷慨激昂,既瘋狂又悲壯,是香港近年難得的高水準大型粵語音樂劇!



《唐吉訶德》海報(圖片來源:中英劇團/Hay Lee 攝)

《唐吉訶德》原著為西班牙作家塞萬提斯(Miguel de Cervantes Saavedra)於1605年和1615年分兩部分出版的「反騎士小說」,美國編劇Dale Wasserman結合塞萬提斯的生平和這個「亂世最憂傷武士」的故事,改編成為百老匯音樂劇《夢幻騎士》(Man of La Mancha),由Mitch Leigh作曲和Joe Darion作詞,故事講述十六世紀末,西班牙詩人塞萬提斯和僕人等候異端裁判所審判時,在獄中被欺凌和接受「審訊」,他只好以說故事的方法來進行自辯,故事主角正是自稱「來自曼查的唐吉訶德」的瘋子騎士,他與僕人尚楚在幻想的國度中開展冒險旅程,途上有荒廢的古堡、也有奸險的魔法師,更有高貴的女子,既荒誕可笑,又浪漫刺激,卻似是對現實作出種種控訴。就在囚犯逐漸被唐吉訶德的故事感動時,異端裁判所的正式審判終於來臨,塞萬提斯就像唐吉訶德一般勇敢地面對⋯⋯

《唐吉訶德》劇照(圖片來源:中英劇團/Hay Lee 攝)

《唐吉訶德》是中英劇團磨劍三年的大製作,由藝術總監張可堅擔任導演,助副藝術總監盧智燊主演,劇本由簡婉明翻譯,由周耀輝、梁嘉詠、雷暐樂及王樂儀負責粵語歌詞,劉穎途任擔任音樂總監,何嘉盈博士擔任指揮,聯同新世紀青年管弦樂團的現場演奏,合力將經典呈現舞台。

《唐吉訶德》劇照(圖片來源:中英劇團/Hay Lee 攝)

《唐吉訶德》可謂一波多折,原訂於2021年1月23至31日公演,很喜歡當時的宣傳口號「1月23日起,一係唔得,一係唐吉訶德!」無奈因為疫情而推遲至2022年1月15至23日,但因應疫情的最新情況,香港特別行政區政府於2022年1月5日下午宣佈將收緊多項社交距離措施,當中包括表演場地將由1月7日起暫停開放至1月20日,《唐吉訶德》在開場前一刻再次被取消,慶幸終於在2023年1月7日至15日順利演出。

《唐吉訶德》劇照(圖片來源:中英劇團/Hay Lee 攝)

《唐吉訶德》場面壯觀,演出陣容龐大,極具視聽之娛,台上同時共有23名演員,加上現場演奏的管弦樂團,用盡了葵青劇院演藝廳舞台的長闊高深,負責舞台美學的王健偉、黃宇恒、蘇善誼和馮璟康,值得一讚。歌舞連場,場景不斷轉換,導演張可堅盡顯多年來的舞台經驗和功力,在他的帶領下,台前幕後一同堅持多年,讓「不可能的夢想」成真。

《唐吉訶德》劇照(圖片來源:中英劇團/Hay Lee 攝)

《唐吉訶德》戲中有戲,所有演員都要不同身份,既要演、還要唱、亦要跳、更要打,實在是非一般的舞台演出。主角盧智燊同時演活了「塞萬堤斯」、「亞朗素」和「唐吉訶德」,遊走於真實與虛假、徘徊於瘋狂與聰慧,充滿層次感的精彩演繹,令人拍案叫絕。袁浩揚(魚蛋)飾演僕人和尚楚,外型上很適合,他的演出也恰到好處!劉雨寧飾演亞朗素心中的高貴淑女「杜仙妮亞」的艾杜莎,是本劇的另一焦點所在。陳琳欣飾演亞朗素的侄女安彤麗亞、編舞助理蔡蕙琪飾演亞朗素的女管家、身兼歌唱指導助理的尹溥程飾演亞朗素相識多年的神父、音樂總監助理劉仲軒同時飾演公爵、明鏡騎士和卡拉斯高醫生,他們都和盧智燊擦出火花,令人留下深刻印象。在多場精彩的群戲裡,其他演員都有不俗的表現。

《唐吉訶德》劇照(圖片來源:中英劇團/Hay Lee 攝)

《唐吉訶德》兩首點題歌曲〈一個英雄〉(Man of La Mancha)和〈摘最遠的星〉(The Impossible Dream),都是既呼應劇情,又令人熱血沸騰的動聽作品,前者初奏時,搞笑地地介紹了瘋狂的「英雄」唐吉訶德和忠心的「僕人」尚楚,重奏時加入了艾杜莎,卻變成視死如歸的悲壯,後者初奏時,由唐吉訶德獨唱,充滿豪情壯志,重奏時加入了艾杜莎,卻變成動人情詩。另外,由艾杜莎獨唱的〈艾杜莎〉(Aldonza)、由尚楚獨唱的〈愛真的奇妙〉(I Really Like Him)、以及由安彤麗亞、女管家、神父和卡拉斯高醫生合唱的〈全為他〉(I'm Only Thinking of Him / We're Only Thinking of Him),都是令人難忘的歌曲。

《唐吉訶德》劇照(圖片來源:中英劇團/Hay Lee 攝)

《唐吉訶德》以「不可能的夢想」(The Impossible Dream)為主題,借用〈摘最遠的星〉的歌詞「夢想,是妄想也願想;去打,就算輸都要打;去撐,明明無能力撐到;去闖,危難處亦要闖。」以及張可堅在場刊上分享了他在劇本裡最喜歡的對白「最最瘋狂就係認定生命係咁就係咁,而唔係追求生命應該係點。」也許在此動蕩時勢,我們真的需要多一點瘋狂,這樣才有機會「堅守信念,理想在望」,摘到那顆最遙遠的星。

《唐吉訶德》劇照(圖片來源:中英劇團/Hay Lee 攝)

作者簡介︱何故,內向、憂鬱而文靜的作家,已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



