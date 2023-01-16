年度消費電子展｜獲獎人工智能嬰兒車　自動駕駛更具幫助入睡功能

少子化是已發展城市一個重要的問題，令人不其然地擔憂起人類的未來。由於出生率下降，嬰兒用品市場會否因此而減縮？就全球嬰兒車市場為例，有國外調查指出預計在2021至2025年將會有超過5%的增長，雖然未必是非常可觀的增長，但卻令人驚喜沒有下降。當中主要的原因很可能落在產品技術不斷創新，除了價格有提升空間，甚至可以改變生活方式。



圖片來源：Glüxkind Technologies

年度盛事消費電子展（2023 International CES）是一個在拉斯維加斯舉行展示創新科技的重要展場，於上周舉行的CES中，有一家溫哥華初創公司Glüxkind Technologies展示一款令人眼前一亮的嬰兒車，配備了人工智能，可以自動推動和搖晃，恍如化身一名專為嬰兒服務的智能保姆。名為「Ella」的嬰兒車無論尺寸或外觀都與一般傳統的嬰兒車大同小異，重要的技術來自人工智能所提供的人性化功能。

圖片來源：Glüxkind Technologies

如果閣下身為父母，定必有過帶嬰兒上街的經歷，嬰兒車本身已有一定重量，而且要專心留意車內嬰兒的安全，所以上起街來毫不容易，特別是遇到上下坡的情況更要加倍留神。Ella能夠提供自動適應的推動和制動輔助功能，自動駕駛不單是成年駕駛者的專利，現在連嬰兒也能受惠（雖然主要受惠的還是父母）。其實Ella的自動駕駛功能除了可以減輕父母的壓力，還有一個重要的設計思維，是讓父母可以在行程途中與孩子互動。正如自動駕駛汽車的未來，司機亦可以與客人自由互動的情況同理。

Ella能夠提供自動適應的推動和制動輔助功能，輕鬆上下坡（圖片來源：Glüxkind Technologies）

Ella在CES展上亮相，並且得到了應屆「Advanced mobility category」的年度CES創新獎。Glüxkind Technologies這家初創公司於2020年成立，與很多品牌的成立初衷類似，都是創辦人在迎接他們的第一個孩子時，尋找最佳的嬰兒車選擇卻不果，最後倒不如自己設計一款出來。品牌的名字源自德文中的「Glückskind」，意指幸運的孩子。Ella除了自動駕駛之外，亦有著自動搖擺以及白噪音播放功能，白噪音是一種發出「嗡嗡」的規律聲音，現時外國流行用來幫助睡眠之用，對嬰兒亦十分有效，配合自動搖擺，可以舒緩嬰兒的心情，幫助入睡，相信推出市場之後，會令到廣大父母都愛不釋手。