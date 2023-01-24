Schoolgirl Complex｜當憧憬與慾望共存　青山裕企以攝影克服自卑

“Schoolgirl Complex” 為攝影師青山裕企自 2006 年起持續拍攝的作品。

此作品為青山裕企青春期時，對於同年的女孩子們，不僅無法正眼直視，甚至連面對面說話都做不到，不過如今也想不起來她們的容貌，從自身經驗中誕生的妄想。以對「女學生」們的「自卑情結」為主題，開始拍攝。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Schoolgirl Complex》



《Schoolgirl Complex》（圖片來源：https://moom.cat/l/aXTVg5）

若隱若現的襯衫、襪子，格紋的裙子底下伸出的雙腿、膝蓋窩，以及痣與痂，儘管穿著統一的制服，記錄著女學生們性格的痕跡卻是確實地存在著。

《Schoolgirl Complex》（圖片來源：https://moom.cat/l/aXTVg5）

青春期的青山裕企對著那些痕跡抱著強烈的慾望，同時卻也對女性懷著劇烈的恐懼。為了將如此複雜的情感、妄想、慾望精準地形象化，確立了 “Schoolgirl Complex” 的呈現方式。

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長達 15 年的拍攝中，攝影對象從「自身與女孩子的距離感」轉換為「女孩子之間的關係性」，焦點也從女孩子的象徵記號性移至各自的性格特色，原先確立的「臉不入鏡」的形象化規則也被刪去。

關注對象的轉變，青山裕企的自卑情結也隨之消散，本書收錄 15 年間的 “Schoolgirl Complex” 全貌，不斷加速的妄想將在這先告一段落。

《Schoolgirl Complex》（圖片來源：https://moom.cat/l/aXTVg5）

故事會迎來終結嗎？還是開啟全新的妄想之窗？

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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