《1人婚禮》結局出乎意料　讓你「喊住笑」的愛情悲劇｜何故專欄

《1人婚禮》，表面上是溫馨小品，實際上卻是愛情悲劇。



《1人婚禮》雖然在賀歲檔期上映，就像同期的《毒舌大狀》，並非傳統的胡鬧賀歲片，而是笑中有淚、發人深省、見證時代的劇情片。

《1人婚禮》電影海報

《1人婚禮》，宣傳上雖然是周冠威導演首部「愛情喜劇」，但如果「嫁個有錢人」是港女的終極夢想，如果「有情人終成眷屬」是愛情喜劇的基本要求，《1人婚禮》的結局絕非大眾預期的Happy Ending，而且片中的主角，以及她身邊的親友和敵人，都是悲劇人物，都是比希臘神話裡與命運抗爭的英雄更悲壯的悲劇小角色。《1人婚禮》是一部讓你「喊住笑」的愛情悲劇。

《1人婚禮》劇照

《1人婚禮》由周冠威身兼監製、編劇和導演，他在報紙上看到一則新聞，說一位女孩要和自己結婚，從而創作靈感。決志成為當紅YouTuber的阿冰（吳冰 飾），本是小丑藝人，她與男朋友Dickson（陳健朗 飾）開設了「小丑男女」YouTube Channel，但因為點擊率低迷，所以二人假裝結婚，效果未如理想，所以改為假裝分手，反而一炮而紅，阿冰順勢將頻道改名為「1人婚禮」，終於如願以償，更得到意料以外的傾慕者，但在名利雙收同時，她卻要為此付上沉重代價⋯⋯

《1人婚禮》劇照

《1人婚禮》以「愛自己」為主題，重點是接納和包容自己，這樣才可以得到救贖。故事由主角阿冰的一個謊話開始，而片中的主要角色都在說謊，除了阿冰和Dickson，還有阿冰的「家姐」Stephanie（陳逸寧 飾）、經營花店的阿冰Fans Club會長樂儀（盧巧音飾）、樂儀的丈夫Kenneth（王宗堯 飾）、被譽為「香港最後一個白馬王子」的酒店集團太子Charles（黃寶漳 飾）、苦苦追求阿冰不果卻努力為她尋找婚禮教堂的的子浚（唐浩然 飾）等，他們都是無法面對「真正的自我」，所以借用不同的謊話來保護自己，包括：隱瞞和至親的真正關係、隱瞞真正的性取向、12歲開始整容、濫用神的名等。「1人婚禮」正是他們「浪子回頭」過程，雖然遇上由Dickson呼籲的「1人喪禮」搗亂，卻慶幸在最後各自尋回屬於他們的初心。

《1人婚禮》劇照

《1人婚禮》是YouTube Channel「小薯茄」成員吳冰初登大銀幕的作品，她正是本片的最大賣點和驚喜，她完全不似是首次主演電影，而且比網上短片裡的她更可愛和艷麗，單單看阿冰已值回票價！《手捲煙》導演陳健朗比想像中更有喜感，他和吳冰擦出火花。其他主演，陳逸寧、盧巧音、唐浩然和王宗堯，都有令人刮目相看的表現。客串飾演牧師的盧覓雪是亮點之一。中法混血兒林欣則是另一驚喜。

《1人婚禮》劇照

《1人婚禮》的訊息量非常豐富，有可能令某些觀眾吃不消。既反映了教會的保守，也讓基督徒反思了自己是否真的遵行主道？是否真的活出基督的生命？既探討了網絡文化，也檢視了網民（特別是酸民）的行為和心態，大家當真不理會真相，只追求娛樂？即使明知的謊話也應該說下去？既批判了別有用心的意見領袖，也諷刺了的借題發揮的好事之徒，故事裡「1人喪禮」的失控，彷彿是一面照妖鏡。

《1人婚禮》劇照

《1人婚禮》被部分率先入場觀看優先場的網民差評，主因是出現期望落差。即使是叫好叫座的《The First Slam Dunk》，也有不少觀眾口誅筆伐，有的不喜歡電影的畫風，有的不滿沒有當年電視動畫版由BAAD演唱的〈好想大聲說喜歡你〉(君が好きだと叫びたい)，以及大黑摩季唱作的《我只凝望你》(あなただけ見つめてる)，有的堅持櫻木花道才是主角，完全不認同原作者井上雄彥創新地從宮城良田出發將經典重現。只要沒有私心，他們都沒有錯，純粹是觀點與角度的問題。

《1人婚禮》劇照

《1人婚禮》的高潮一幕「1人婚禮」，處理手法或許未必人人接受，亦有浪費食物之嫌。然而，《1人婚禮》如果作為喜劇包裝，個人認為本片未夠瘋癲，個別演員可以更誇張，個別情節亦可以玩得更盡！誠然，作為資源有限的低成本製作，《1人婚禮》的劇情和演員，已更勝不少荷里活大製作，也是一部足以引起香港人共鳴、真真正正的香港電影。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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