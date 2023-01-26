當《戴珍珠耳環的少女》被借出　網民以創意一決勝負爭奪替代寶座

維梅爾《戴珍珠耳環的少女》向來是最有名氣畫作之一，同時是荷蘭莫瑞泰斯皇家美術館（The Mauritshuis）最具代表性藏品。荷蘭國立美術館（Rijksmuseum）今年會舉行歷來最大型維梅爾展覽，這張名畫將被借出長達八週，那麼「鎮館」寶座會以什麼作代替？



《戴珍珠耳環的少女》（The Mauritshuis Instagram）

荷蘭國立美術館早前宣佈將於二月至六月舉行歷來最大維梅爾回顧展，將從全球不同收藏家和博物館手中借來維梅爾畫作，涵蓋維梅爾已知35張畫作中28張，規模可謂前所未有，消息一出隨即引起熱議。《戴珍珠耳環的少女》作為其代表作，又藏於荷蘭境內，固然會被借來展出，但不少遊客來海牙就是專門為了一睹名畫，於是莫瑞泰斯皇家美術館決定——將以網民惡搞作品作代替掛在墻上！

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莫瑞泰斯皇家美術館從上年始開展My Girl With a Pearl（我的戴珍珠耳環少女）企劃，面向全球征集受《戴珍珠耳環的少女》啟發作品，不論是照片、繪畫、雕塑或是編織品通通都接收。屆時美術館將選出其中幾幅最佳投稿，在原先畫作懸掛之處，以電子屏幕循環播放相關作品，每張作品都將「霸佔」寶座一周，競爭激烈。

企劃開始至今收到大量投稿，不乏創意爆棚精彩作品，美術館特別開設Instagram賬號@mygirlwithapearl向大眾分享其中一些有趣投稿。

My Girl With a Pearl（我的戴珍珠耳環少女）企劃投稿（@mygirlwithapearl/Instagram）

譬如寵物博主投稿之「戴珍珠耳環的少鴨」，恬靜神情深得畫作精髓。

My Girl With a Pearl（我的戴珍珠耳環少女）企劃投稿（@mygirlwithapearl/Instagram）

有大阪媽媽以此作為主題，特製名畫便當。

My Girl With a Pearl（我的戴珍珠耳環少女）企劃投稿（@mygirlwithapearl/Instagram）

甚至著名街頭藝術家Bansky也在英國布里斯托以塗鴉加入戰場，配合路邊景象，少女像帶上了耳釘。

由於投稿繁多，美術館會另外選取一些精彩作品於館內展出，展廳中也會展出有關畫作不同資訊，解釋為何這位少女會成為眾多人靈感來源。目前投稿已結束，「鎮館」寶座誰屬暫時未定，讀者若有興趣可以到官方賬號密切留意企劃動向。