《派對咖孔明》在穿越故事中突圍秘訣是？｜還是日本｜湯禎兆專欄

其實真的好佩服日本人對三國的熱情，最新的刺激來自動畫《派對咖孔明》。穿越的橋段早已別無新鮮感，但方程式仍是明確可見的，就是以古入今（即本劇設定）又或是由今入古（近期例子有《群青戰記》，不過最有代表性的，我首推為小栗旬的《信長協奏曲》），透過錯位來製造趣味。而在這類劇種上，勝負關鍵不在時空上，而是古今易位後的情境設定。

文：湯禎兆｜原題：《派對咖孔明》



《派對咖孔明》劇照（Youtube截圖）

《派對咖孔明》表面上的賣點是孔明空降至東京，實際上卻是一個歌星育成物語，而再將背景設定在音樂界的職場上。簡言之，是以古今穿越的包裝，來承載最大可能性的不同吸引力元素：夢想、青春、音樂、策略、三國等。這固然是創作人的期盼，但是否行得通還是要看實踐上組合應用。現在編劇以三顧草廬、石兵八陣及草船借箭等三國片段，易地而處置於現今時空的ＢＢ夜店，與歌星育成的情節並行發展——一方面由古入今切中角力出頭的策略戰爭，同時又反過來扣緊孔明為主公打天下的主僕關係，簡言之就是可以互動平行的兩端並置發展。這正是穿越劇較高的要求，由一及二，古今並重而非偏重一方，才可以有更多層次的互動。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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