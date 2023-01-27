AI生成以假亂真派對圖片使人震驚　虛擬人物在哪些地方露出馬腳？

撰文：梁嘉欣
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【AI/ 人工智能】以AI生成圖片冒充真人照片的時代好像已經到來，這些以假亂真派對圖片，實際上只是開發人員Miles Zimmerman利用Midjourney生成作品，像真度使人震驚，在Twitter上得到大量反饋。

但仔細一看，AI生成照片其實露出不少馬腳？

乍一看，這些年輕男女在派對上喝酒作樂畫面和尋常照片無異，但實際上全都只是生成人物。Zimmerman在貼文中寫道：「Midjourney強大程度令人難以置信——這些照片無一真實，裏面的人物也並不存於世上。」雖然圖片像真得有些嚇人，但在網民觀察下，也露出不少虛假人物蛛絲馬跡。

譬如不同於尋常紋身線條分明，在AI圖片中人物紋身只會呈糢糊煙霧狀，有網民戲稱圖中女生紋上實驗室中「培養皿上養的黴菌群」，而圖中人衣服設計也並不合理。

如讀者觀察入微，則會發現圖中人物手部結構非比尋常，似乎是AI圖片一大絆腳石。即使面孔逼真，不少圖中人手指多達六隻或七隻，讓人毛骨悚然。而門邊則有一隻單獨出現的手，像握著酒杯，卻不見其身。雖然圖中每人牙齒都很整齊，但細看就發現牙齒數量不合常理。這些人物實際上並不符合人體結構。

而當你多看幾張生成圖片後，會發現圖中人物面容非常相似。Zimmerman就特別指出若想生成男性人物，必須輸入特殊指令，但即便試過不同方法，不同人物分別依然似乎不大，AI無法生成具多樣性的人物相貌。有網民留言，即便使用其他AI工具，當輸入「人物」（People）時，都只會得到白人作為結果。若要在圖片中生成非白人圖像，就必須表明自己想要「黑人」或「亞洲人」等。也有網民認為，圖中人物全部太好看了，開發人員訓練AI時可能只輸入過不同時尚雜誌裡模特兒圖片，也不像真人。

在科技發展下，愈來愈多工具可以供人造假，辨別方式也不算容易。這些圖片無疑是一種警示———從今開始，我們必須睜大眼睛，以確定何謂真實、何謂虛構。

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