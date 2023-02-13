橫濱日枝神社背後「黑歷史」　填海順利全靠「人柱」？｜橫濱瑪麗

【藝文編按】每座繁華城市建造往往離不開前人血與淚，以人口密度來算，橫濱現時是僅此於東京的日本第二大都市，然而在橫濱建造初期曾有一段鮮為人知「黑歷史」。本文摘取自麥田出版《橫濱瑪麗》，作者中村高寬曾於2006年導演同名處女作，調查橫濱傳奇人物「瑪麗小姐」生平故事。她在戰後受政府召募加入慰安行列，曾與一名美國軍官互許終身，但最後只餘下她在橫濱街頭痴痴守候的身影。



本文是作者在拍攝前的橫濱歷史研究，原來該地發展歷史離不開名為「人柱」的一種古老風俗。那麼「人柱」究竟是什麼？橫濱「人柱」背後又有什麼故事？



橫濱夜景。（Getty Images）

為了準備拍攝，我決定先研究橫濱的歷史。如果沒有最低限度的背景知識，採訪時或許會忽略、錯過受訪者口述過程裡的關鍵詞。於是我按照年代順序，查閱起古老的文獻資料。

橫濱，位於距東海道的神奈川宿（現在的神奈川區）東南數公里左右海底較淺的一處海灣。江戶幕府御用的石材木材商吉田勘兵衛立志要將這片海灣填為平地。明曆二（一六五六）年，經江戶幕府許可，他便開始動工。然而翌年，持續近兩週的暴雨沖垮了剛剛建好的防波堤，填海計畫受到重挫。即使如此，勘兵衛仍不放棄。三年後重啟工程，歷經近九年的光陰，終於完成了名為吉田新田的人工新生地。於是，有著百餘戶人家的橫濱村就此誕生。在橫濱市營地下鐵吉野町站附近的日枝神社，至今仍傳誦著與填海造地有關的傳說。我參考了若干文獻和資料，將相關內容彙整於下。

吉田新田開墾圖。開墾之前（左）與開墾後（右）。海灣完全填埋後形成了伊勢佐木町等關外的中心區域。在開墾圖上塗黑的部分至今還留有兩條河流，右側是「大岡川」，左側是「中村川」。原來還有一條河流在地圖中央自上而下流過，如今已經被改造成「大街公園」。（吉田興產株式會社提供） ｜圖片收錄於麥田出版《橫濱瑪麗》

「三之宮的傳說」

「請一定要讓填海工程成功。」勘兵衛前去身延山久遠寺（位於山梨縣南巨摩郡身延町的日蓮宗總本山）祈願的歸途中，有了命運的邂逅。在駿河國（靜岡縣）的沿海道路上，突然傳來女人喊著「救命」的叫聲。他循聲急忙趕去，發現是一名年輕女子正被幾個惡棍調戲糾纏。勘兵衛趕走了那些惡棍，拯救了這名女子。問起身世，才知道這女子孤身一人浪跡天涯，已經無處可去。

《橫濱瑪麗》書封（麥田出版提供）

書名：橫濱瑪麗

作者：中村高寬

出版社：麥田出版

出版日期：2023年1月



「我正要回橫濱村，不嫌棄的話，就跟我一起回去吧。」

「您幫助了我，還對我如此慈悲⋯⋯」

「我方才去了身延山參拜，或許這正是佛祖的牽緣啊。」

這個女子名叫阿三，就此在勘兵衛家當起了女傭。她工作認真，也很能幹。然而，平靜的日子並不長久。明曆二（一六五六）年，勘兵衛的填海工程動工，但第二年他的計畫便受到重挫。連續十三天的大雨，導致原本填好的地坍塌了。勘兵衛十分沮喪，陷入了沉默，不再與任何人交談。深陷不安的村民之中也流傳著「野毛浦的海神發怒了」的說法。

橫濱填海時曾遇13日連日大雨（示意圖，圖片來源：Philipp Kämmerer on Unsplash）

「從前有重大工程開工時，捐出人柱，就會一帆風順。」

阿三相信了人們的傳言，暗自下定決心。萬治二（一六五九）年，填海工程再度開啟時，她直接央求勘兵衛。

「大人，我有個請求。請讓我做人柱吧。」

「你在胡說什麼！不可輕率對待自己寶貴的生命。」

「自從被大人所救的那一刻起，我就想著有一天要報答您的恩情。」

「你有這份心意就足夠了。就像往常一樣，在這裡為我工作吧。」

三之宮日枝神社（お三の宮日枝神社官網）

勘兵衛握著阿三的手說道。可是，阿三的決心已定。那晚，她身穿全白和服，雙手合掌，從野毛浦的懸崖躍身入海。自此以後，再無重大災害，填海工程順利進行，終致完工。於是勘兵衛興建了日枝神社，以祭祀阿三的亡靈。

日枝神社，由於也是阿三的神社，因此又稱為「三之宮」。一名女性的慘烈犧牲，才造就了如今繁榮的橫濱，想著便讓人不由得胸口一緊。從圖書館回家的路上，我前往「三之宮」，向她合掌祭拜。

（本文獲麥田出版授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

橫濱瑪麗既是一個傳說，更是被國家視為性資源的戰後女性的縮影。中村高寬2006年處女作正是以她作為主題。（網上圖片／Hideo Mori）

作者簡介｜中村高寬，一九七五年生。電影導演，一九九七年在松竹公司大船片廠開始職業生涯，參與多部影視劇作品。二○○六年完成導演處女作《橫濱瑪麗》，在加拿大多倫多國際電影節首映，後參加釜山國際電影節、溫哥華國際電影節等。在日本獲橫濱文化獎文化．藝術獎勵獎、神奈川文化獎未來獎、文化廳紀錄電影單元優秀獎等十個獎項。二○一七年，時隔十一年完成第二部作品《禪與骨》。

