天台究竟能有幾多種用途？　法國攝影師尋找無人知曉香港小城故事

香港一向給人摩天大樓及人潮洶湧的印象，如此寸土寸金的地方，屋頂似乎是唯一能讓人喘息的空間。法國攝影師 Romain Jacquet-Lagrèze 的攝影集《Concrete Stories》致力於紀錄香港人的屋頂生活，這些照片展現了城市上空的錯落建築之美、居民適應狹窄居住環境的精神，以及生活中那些微小、隨機而壯麗的時刻。

文：moom bookshop｜圖片來源： Romain Jacquet-Lagrèze 《Concrete Stories》



Romain Jacquet-Lagrèze 《Concrete Stories》（圖片來源：https://moom.cat/l/MIAVL5）

看似深思熟慮的攝影系列，其實最初起源於一個偶然。2014 年的某天早晨，Romain 在自家屋頂看著太陽緩緩升起，照亮了眼前一座座大廈的屋頂，以及其中樸實無華的香港人們，這般景象徹底吸引了他的目光。「人們做的都是日常生活中會做的事，但在屋頂上看到這些事物很令人驚訝。」

此後他每週兩次帶著相機步上屋頂，尋找那些無人知曉的小城故事。修理天線的人、伏地挺身的人、打太極拳的人，當日出或日落的光線降臨，日常時刻在簡陋的空中庭院展開，與繁榮的香港形象產生強烈的對比。有時，當 Romain 拿著相機全神貫注拍照，他會意外地發現自己也成了被窺視的對象。「無論何時當你站在露天屋頂上，你都知道有無數扇窗戶可能在看著你。」

作為居民共享的空間，這些傳統民房的屋頂通常沒有上鎖的習慣，因此住戶能自由使用，然而隨著香港都市化的極端發展，土地短缺日益嚴峻，這些民房正逐一被政府拆除，並由更高更現代的高層住宅取代，其屋頂也不再能輕易使用。時日至今，屬於香港常民的屋頂文化，正消逝於歷史當中。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

尋書地圖——

延伸閱讀——

John Lennon｜當搖滾巨星卸下光環 回顧約翰連儂小野洋子私生活

+ 10

如同走進霍格華茲！ 德國攝影師收錄最壯麗圖書館到訪愛書人天堂