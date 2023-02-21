展覽｜「蛙王」郭孟浩水墨畫新作展出　瀟灑線條呈現青蛙不同形態

【展覽／蛙王】或是其粗獷筆觸劃過畫紙化成的不同青蛙圖形，又或是他本人穿上標誌性層疊服飾身影，生活在香港，大家可能在不同場合都看過「蛙王」郭孟浩作品。這次《蛙王幾何》展覽將展出蛙王近年50件當代水墨畫創作，通過潑墨、灑、刷、印、染等技巧結合書法元素，以抽象線條紋理呈現青蛙的不同形態。



藝壇先鋒蛙王穿上「青蛙裝」，提倡其「任次元」藝術主義，與畫作化身爲一體。（圖片由新藝潮畫廊提供）

「蛙王」原名郭孟浩，生於1947年，創作媒介涵蓋水墨畫、雕塑、書法、裝置藝術到行為藝術，為本地代表性多媒體藝術家。他自小喜歡青蛙，也是他創作中最主要主題，不論是作品中各種青蛙大眼、或是帶上青蛙眼鏡，青蛙元素儼然成為他最典型標誌。郭孟浩60年代師隨呂壽琨學習水墨畫，70年代逐漸跳出傳統水墨畫風格進行創作。80年代移居美國深造藝術，在紐約 Art Students League 爲徒4年，被當地藝術氛圍深深影響。後來在1995年為照顧母親回流，自此一直居於香港，也將其實驗性「青蛙藝術」帶到本地，2011年更代表香港參展威尼斯雙年展。

2011年蛙王在威尼斯雙年展引來注目。（官網Frogkingkwok）

對我而言，藝術就是生命，生命就是藝術。 「蛙王」郭孟浩

郭孟浩提倡「任次元」藝術主義，意即任何媒介、意念等均可爲藝術創作的材料。這種精神正顯露在其水墨作品中，不僅使用傳統國畫石色和水色，更加入鮮熒光色與粉色營造聚焦點，讓兩者對比產生強烈視覺衝擊，巧妙抽取西方抽象美學概念和技法精髓。其多媒體創作更是毫不拘束、實驗性極強。譬如他在創作時會創世以火燒焦畫面，並將火燒痕跡保留在作品中作為點綴，為作品帶來粗獷、原始氣派。

這次將展出其12件水墨作品，當中多件配以壓克力顔料作提亮點，另有19件混合多媒體素材的作品，以及4件火熏畫布作品。在傳統美學基礎上加入當代藝術元素，將其標誌性青蛙圖像延伸成幾何圖形。在他筆下，蛙卵孵化成蝌蚪，再蛻變成青蛙，以此作為自己人生軌跡一種對照，讓個人歷史巧妙入畫。作品線條瀟灑、筆勾强勁，可見他多年書法功力。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：蛙王幾何

地點：香港中環威靈頓街86至90號通濟大廈2樓201室 新藝潮畫廊

日期：2月23日至3月11日

