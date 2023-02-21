Jeff Koons《氣球狗》作品被毀　事件懸疑反惹外界批評因有前科？

當代知名藝術家傑夫．昆斯（Jeff Koons）近日在邁阿密展出他最為人熟知的作品《氣球狗》（Balloon Dog）時，意外被來賓打破了他其中一隻價值4.2萬美元的藍色瓷製氣球狗雕塑。這已不是Jeff Koons歷來的作品第一次被毀，儘管今次事件實屬不幸，但事發原由目前仍然眾說紛紜，真相未明，讓事件捲入另一場羅生門。



美國藝術家傑夫．昆斯被譽為當代的「普普藝術之王」（Pop Art），他的作品以極其單調的物料，配上奪目的色彩堆砌而聞名。昆斯的作品一直在全球拍賣市場大受歡迎，2019年他的瓷製氣球雕塑《Rabbit》就打破了拍賣紀錄，以9,110萬美元售出，成為在世藝術家中歷來最高售價紀錄的作品。

日前，傑夫．昆斯的作品《氣球狗》在美國邁阿密的Bel-Air Fine畫廊展出時，被一名女收藏家意外打破。當晚畫廊正舉行當代藝術博覽會Art Wynwood 的開幕典禮，只有獨家貴賓受邀出席，可惜，就在貴賓們欣賞展品期間，發生了意外， 導致氣球狗掉在地上並摔成碎片。這件價值4.2萬美元的作品是傑夫．昆斯限量799隻作品的其中之一，事發時不少賓客還誤以為這是表演的一部份。毀壞雕塑的女收藏家事後不斷向展覽負責人道歉，幸好主辦方表示已預先為作品訂購保險，事主亦無需賠償。

然而，對於意外發生的經過目前仍未有一個確實的答案，畫廊經理Cédric Boero接受媒體採訪時表示，肇事的女收藏家並未故意破壞展品，鑑於當時現場人數眾多，事主意外踢到展品的底座，才導致意外發生。不過，另一位當晚在場的藝術家Stephen Gamson事後接受其他媒體訪問時就指出，當時他目睹一名老婦人伸手敲了雕塑一下，才令作品掉下粉碎。兩者說法矛盾、成疑，為今次事件再度添上額外的風波。

這次已不是傑夫．昆斯的作品首次被毀。2016年，這位藝術家洋紅色版本的瓷製氣球狗同樣在邁阿密一個設計展中被毀。這件傑夫．昆斯與法國瓷器製造商Bernardaud共同製作的雕塑系列價值約8,000 至 9,000美元，當時它從展示櫃中掉落，令展品嚴重損毀。此外，2018年，傑夫．昆斯的作品《凝視球》（Gazing Ball）在阿姆斯特丹一座教堂Nieuwe Kerk裡，被一位好奇的訪客觸碰展品後掉落，作品瞬間粉碎。傑夫．昆斯的作品接二年三地發生意外，亦惹來外界不少批評，認為意外雖然無法避免，但藝術家以及主辦方是否應該參考過往的經驗，對作品作出更好的保護？目前傑夫．昆斯 尚未對展品又再被毀發表評論，有分析人士認為作品損毀可能對藝術家而言是一個好消息。由於現時限量《氣球狗》雕塑少了一隻，意味著其餘的雕塑價格將又再攀升，事件為雕塑建立了一個豐富的故事背景，有利藝術家出售。