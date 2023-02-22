韓國設計師用汽球製作實用傢俱　吸睛設計保留童真一反既定印象

色彩繽紛的汽球是幼年時每位小朋友的至愛，汽球輕型的在半空中浮浮沉沉，總是給予我們許多悠然遐想。韓國設計師Seungjin Yang把他的童年回憶轉化到工業傢俱生產，利用汽球容易改造成不同形狀的特質，打造出真實能供人使用坐下的傢俬用具，把童趣和玩味延續，為沉悶的現實帶來反差和色彩。



韓國設計師Seungjin Yang。（圖源：seungjinyang.com）

第一眼看到Seungjin Yang的作品，你會以為它是由汽球扭成的傢俱模型。得悉它真的能供人使用之後，你又會開始疑惑這些傢俱是否真的由汽球所造，甚至懷疑這不過是將傢俱打造成氣球般樣貌的小把戲。對於被問及同一條問題無數次的Seungjin Yang，仍不厭其煩的再三重申，他全部的創作都是如假包換的真汽球，而不是以假亂真。

韓國設計師Seungjin Yang自2013年開始便著手探索他的「Blowing Series」系列。他受到童年時人們把汽球扭成各種不同形態模樣的方式吸引，萌生起以汽球結合他工藝技術來創作。Seungjin Yang認為汽球的特質有利於他的作品構想，儘管它脆弱，又容易爆開炸裂，但它的柔軟和可塑性卻比其他材料有過之而無不及。由於汽球容易變形、扭曲成不同的形狀，提供了空間給設計師設計不同形式的組合可能，因此Seungjin Yang便發想把眾人印象中脆弱的氣球變成實用的傢俱載體。

起初，Seungjin Yang是打算設計以汽球製造的照明設備或擺設，後來逐步開發出沙發、扶手椅、凳子等更多不同形狀的載體。以汽球製作傢俱最大的困難在於，氣球會隨時間而萎縮，大大減低了它的承重能力。為了讓汽球傢俱變得安全實用，便需要優先解決汽球漏氣和爆裂的風險。最終，Seungjin Yang在不斷反覆的實驗和失敗中找到了最理想的建造模式。他首先給氣球充氣，並創造出所需的形狀和尺寸，待汽球組合、固定成理想的模樣之後，便會在氣球上澆注彩色的環氧樹脂，以加強汽球的堅硬程度。這種加固行為至少需要重複八次或以上，直到確保環氧樹脂足夠地覆蓋整個汽球傢俱。每一層環氧樹脂塗層在澆注的過程中，又需要花半天時間來進行乾燥處理，故Seungjin Yang每件汽球傢俱創作需要用上兩週以上的時間完成，非常耗費心神。

雖然處理過程相當耗費心神時間，但Seungjin Yang的耐心與多番功夫除了可以保留汽球原初的光澤表面和紋理觸感，並為作品賦予大膽的配色，希望以七彩繽紛的糖果色調突顯現實和想像的反差，把兒時的童真和樂趣延續至家居。Seungjin Yang認為他的作品當然無法與舒適的名貴傢俱媲美，但不管實用性質抑或單純當作藝術品裝飾，他認為引起觀眾對於汽球是否真的能當作傢俱的好奇心已經十分有趣，拓闊了大家的想像，便算達成他的目的，在他心目中創作一定要好玩、有趣。