漫畫原點｜比葛飾北齋更古老的漫畫　畫風分鏡竟與現代幾乎一樣

日本漫畫揚名天下，是公認的漫畫王國。如果要說日本漫畫的始祖，很多人可能會立刻想起日本浮世繪大師葛飾北齋的《北齋漫畫》。不過，原來早在《北齋漫畫》面世的幾百年前，日本一套古老繪卷已被認為是漫畫的雛型。《鳥獸戲畫》普遍被視為日本最古老的漫畫，它的繪畫手法與現代漫畫有不少相似之處，是日本文化的國寶，並作為國家的重要文化象徵。



《鳥獸戲畫》的繪畫手法與現代漫畫有不少相似之處．《鳥獸戲畫》

《鳥獸人物戲畫》（或簡稱《鳥獸戲畫》）是收藏於日本京都高山寺的繪畫卷軸，每卷長約11米，共甲乙丙丁四卷。戲畫是當時流行的繪畫方式之一，用滑稽、諷刺的方式描繪畫作，反映當時社會的生活面貌，以及人民風情。四卷《鳥獸戲畫》當中，以甲卷最為著目，它以兔子、青蛙、猴子等動物作為主要角色，並以擬人化的手法描繪角色之間的互動，畫作生動有趣、惟妙惟肖，屬非常革新的劃時代作品。

《鳥獸戲畫》甲乙丙丁四卷內容並沒有明確的關聯，各卷之間筆觸又略有差異，因此一般認為《鳥獸戲畫》是由不同畫家於不同時期製作。甲乙兩卷繪畫年期較早，相信在公元一千年左右的平安時代已繪成；至於丙丁兩卷，則相信是在12到13世紀初鎌倉時代所畫。《鳥獸戲畫》至今已有八百多年歷史，相比起1814年出版的《北齋漫畫》還要早上五百年。不過，假如不事前告訴你這已是接近千年前的古老畫作，你很大機會會誤以為這是日本某漫畫家的近期作品。《鳥獸戲畫》甲卷和丙卷都有繪畫動物恍似人類一樣進行相撲、射箭和做法事的場景，其幽默的線條和畫風具有不少現代漫畫的影子。而且，繪卷上畫面分格的方式，以及類似對話框的概念都被認為是下啟日後漫畫的創作模式，可以說是日本國寶級的珍藏。

《鳥獸戲畫》沒有文字，但青蛙口邊的煙被認為是漫畫對話框的雛型。《鳥獸戲畫》

目前，《鳥獸戲畫》的真跡被存放在博物館中展藏；然而，作為日本珍貴的文化遺產，《鳥獸戲畫》亦不時會在各個不同的領域上出現。例如不少商店就把戲畫中著名的兔子和青蛙製成不同的產品出售。網絡上更有鳥獸戲畫的生成器供人們拼貼出自己的鳥獸戲畫。不少網民也發揮他們的創意，製作了不少有趣的二次創作，如果未看過《鳥獸戲畫》原作的話，一定會無法想像這些都是八百多年前的前人所作的漫畫。