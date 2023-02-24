成為別人的光　露宿街頭到代表香港出戰世界盃的追夢紀錄｜開卷樂

一控、一傳、一射，綠茵球場上他們彼此追逐、渾灑汗水。社會總對無家者有各種刻板印象，貧窮、懶惰、不務正業⋯⋯這些定形，或令外界難以想像他們於球場上的英姿。然而，無家者與你我一樣，有經歷，有情感，也有夢想。《足動生命：無家者與香港街足的汗與淚》一書，收錄無家者世界盃的香港代表隊的追夢故事。足球不單連結了這群人，也讓他們重新連結社會。



文：香港電台開卷樂｜原題：不一樣的世界盃——《足動生命：無家者與香港街足的汗與淚》



無家者世界盃是一項國際性足球賽事，2003年首次舉辦，定期邀請來自世界各地的露宿者代表參賽，意在用運動燃點希望，以足球激勵人心。社工吳衛東從報紙上得悉有此比賽後，萌生組織無家者踢足球的想法。他對足球這項運動認識不深，可說毫無相關經驗，卻憑一股「傻勁」，四出尋找參加者及資金，曙光足球隊隨之而生。吳衛東的初衷，是透過足球令無家者重拾正面的人生觀，重新投入社會，脫離無家者行列。

曙光足球隊組織一班無家者參加比賽。（圖源：香港街頭足球官網）

對於球隊成員來說，代表香港出戰賽事絕非只是「踢一場波」。十五歲開始吸毒的胡仲文，曾以為自己一輩子也離不開毒品，後來在戒毒中心接觸到足球，並於2011年被選為代表隊成員。足球不但成為其精神寄託，助他在兩年半時間內成功戒毒，亦令他找到人生目標。

比賽結束後，胡仲文繼續參與球隊各項義務工作，成為執行委員，又攻讀社工課程，盼以自身經歷感染更多同路人。作者梁蔚澄將他的故事輯錄於書中一章，題為「第二人生」。她是這樣形容的：「他們迷失在一個人生的道路上，陷入一個循環，最後卻因為足球找到缺口突破，看到曙光，再慢慢找到人生軌道。」

《足動生命：無家者與香港街足的汗與淚》書封。（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。



節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



自2005年起，曙光足球隊代表香港出戰無家者世界盃，從不缺席。時至今日，球隊已發展成慈善團體「香港街頭足球」，除了選拔、訓練球員參賽，亦會舉辦足球聯賽和相關活動。梁蔚澄在籌備此書期間，採訪了18名曾代表香港出賽的球員、領隊、董事會及執委會成員等，從他們的分享中，體會到足球的魅力。有人為出國比賽不惜放無薪假；有球員從日常訓練中學會控制情緒，收斂不少；有印度裔港人成功建立身份認同，以代表香港而自豪；有家庭因此破鏡重圓，孩子以爸爸為傲。不過令梁蔚澄感受最深的，並非脫胎換骨的球員，而是在背後默默付出的義工。

香港街頭足球每年舉辦不同賽事，又要籌備參加無家者世界盃，但董事會、執委會成員均由義工組成，當中不乏前隊員。梁蔚澄說，各人付出工作以外的閒餘時間，各司其職，不辭勞苦，讓無家者的足球夢得以延續：「我希望透過自己的文字，讓更多人知道他們的付出。」人生跌宕起伏，今天在黑暗中望見曙光，他日或能成為別人的光。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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