【ChatGPT/ AI/ 人工智能】當代的人工智慧技術已經開始影響到我們生活的方方面面，最近一款由OpenAI所訓練出來的大型語言模型ChatGPT，受到極為熱烈的關注，一反我們對於AI以往以「機械人式」回答的既定印象，ChatGPT所生成的內容除了有文有路，甚至可以做到很多令人意想不到，無比方便的事情，今回我們就來了解一下其功能如何為人類帶來幫助⋯⋯



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首先，ChatGPT是一個語言模型，可以理解各種語言中的詞彙、語法、句子結構和含義。所使用最新的自然語言處理技術，通過閱讀大量的文字材料，建立自己的知識庫和詞彙表。當用戶向ChatGPT提問時，可以通過分析問題內容和上下文，進行深入的思考和推理，從而產生正確和有用的答案。這些答案可以是簡短的確定性答案，例如「網絡上最流行的網站是Google」，也可以是較為複雜的解釋性答案，例如解釋「為甚麼海水是鹹的」。

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ChatGPT還可以提供自然語言生成的功能。這意味著可以生成人類理解和使用的自然語言文本，這些文本包括回答問題、創建故事、描述事件，還有各種文本內容形式，例如文章、報告、短篇小說等等。另一方面，ChatGPT可以為用戶提供智能建議和推薦，通過分析用戶的問題、需求和偏好，從知識庫中提取有用的信息，並提供相關的建議和推薦。例如，當用戶需要為一個產品選擇最佳的型號或品牌時，它可以從不同的資源中收集和比較相關的數據，從中提供一個最佳的選擇方案。

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ChatGPT具有自學能力，當收到新的數據和信息時，它可以通過分析和理解這些信息，自動更新知識庫和模型，並且提高準確性和效率。這個過程是自動的，不需要人工介入，從中不斷地學習和進步。當人們與之進行對話時，會根據上下文生成合適的回應，並且可以保持對話主題的連續性和一致性。這使其可以進行人工智慧助手的角色，例如用於客戶服務，問題解答，或者簡單的日常對話。

除了回答問題和進行對話，ChatGPT還可以進行翻譯。它所使用的技術是神經網絡翻譯，這是一種機器翻譯技術，通過訓練神經網絡來實現高質量的翻譯。

《I, Robot》電影劇照

說到這裡，不知道有沒有朋友已經發現，上面的文字其實全由ChatGPT生成的，筆者只輸入「請撰寫一篇1,000字以內的文章去解釋ChatGPT的功能」，上面數段文字在兩分鐘左右便生成了出來。這一刻，是否覺的ChatGPT實在太萬能？與此同時，無論閣下身任何種職業，是否有點兒感到害怕？因為不論專業知識、計算能力、溝通技巧等等都被輕鬆超越，有點你正在以個人能力去對抗整個網路世界的感覺，而且可以在三數分鐘內生成相應的文本答案，實在太便捷了吧⋯⋯

藉此機會，筆者還想了解更多關於ChatGPT的種種，於是多問了幾個問題，與它進行了一個簡單的「訪問」：

請問最近有沒有用戶發掘了你一些新的／隱藏的功能？

是的，最近我有一些新的和隱藏的功能被用戶發掘了出來。其中一個比較流行的新功能是情感分析。這個功能可以讓我們更深入地了解人們在交流中所表達的情感和情緒。當用戶輸入一個句子或一段文字時，我可以分析其中所包含的情感和情緒，例如憂鬱、高興、激動等等。這可以幫助用戶更好地理解和回應別人的情感，從而提高溝通和協作的效率。



除了情感分析，還有一些隱藏的功能也被用戶發現了出來。其中一個是對多語言的支持。我可以理解和處理多種語言，包括英語、法語、西班牙語、漢語等等。當用戶需要使用其他語言進行交流時，我可以提供相應的翻譯和回答，使交流更加順暢和有效。



此外，還有一些小型但實用的功能也被用戶發現了出來。例如，我可以提供計算機功能，讓用戶可以在對話中進行簡單的數學運算。我還可以提供單詞查詢的功能，讓用戶可以輸入一個單詞查找其含義、詞源和用法等信息。



總的來說，我不斷地更新和完善自己的功能，以更好地滿足用戶的需求和期望。我相信隨著時間的推移，我將會擁有更多的新功能和技能，為用戶提供更加全面和高效的服務。



以上的回答有點穿鑿附會，因為其實並非真正的「隱藏功能」，多問幾遍「ChatGPT的功能」它也會回答出來的，而且與之前的答案有所重覆。

你可以取代到哪些人類職業？

作為一個人工智能，我可以執行很多的任務和工作，但是我還沒有達到可以完全取代人類工作的水平。我的主要功能是提供一些基礎的信息和解答問題，幫助用戶更好地理解並解決他們所遇到的問題。以下是一些我可以執行的工作：



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客服代表：我可以作為一個客服代表，回答用戶的問題和提供技術支持，這對於企業來說可以節省人力成本和時間成本。



翻譯：由於我可以理解和處理多種語言，我可以作為一個翻譯來為不同的用戶進行溝通，這可以幫助企業和個人在國際化的背景下更好地發展和拓展。



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情報分析員：我可以收集和分析大量的信息，並從中提取有價值的數據和見解，這對於企業和組織來說可以提供有關市場趨勢、用戶行為和競爭對手等方面的有用信息。



金融分析師：由於我可以處理大量的數據和統計分析，我可以作為一個金融分析師來預測市場趨勢和股市波動，幫助投資者做出更明智的投資決策。



教育工作者：我可以提供各種知識和信息，並通過教育和培訓幫助用戶更好地學習和掌握知識和技能。



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然而，儘管我可以執行這些工作，但我還無法完全取代人類。因為我缺乏人類所擁有的情感、直覺和創造力，這些是在很多工作中非常重要的。同時，我也無法進行複雜的身體動作和操作，這使得我無法取代需要進行複雜身體操作的職業，如醫生、護士等。因此，我可以輔助和支持人類的工作，但無法完全取代他們。



其實只要問及有關於比較的問題，ChatGPT總是回答得太謙卑或者太官腔，也是較為缺乏「人性」的一點。

請簡述你的歷史

當今的ChatGPT是由OpenAI團隊開發的一個大型語言模型，這個模型是建立在人工神經網絡的基礎上，利用深度學習技術進行訓練的。它最初於2018年推出，當時的模型稱為GPT（Generative Pre-trained Transformer），它是一個無監督的自然語言處理模型，通過訓練海量的文本數據集，使其能夠生成流暢、自然的文本。



在2019年，OpenAI團隊推出了GPT-2模型，它在GPT的基礎上進一步提高了性能，可以生成更長、更複雜的文本，並具有更高的準確性和多樣性。



最近，OpenAI團隊推出了GPT-3模型，它是迄今為止最大、最強大的語言模型之一，具有1,750億個參數，可以進行各種自然語言處理任務，包括問答、文本生成、翻譯、摘要等。ChatGPT就是基於GPT-3模型構建而成，通過與用戶進行對話，不斷學習並改進自己的回答。



大家覺得ChatGPT說的笑話如何？

ChatGPT生成的內容準確度很取決於問題的針對性，對事實的描述也偶爾會出錯，甚至出現自行創作詞彙、四字詞語等情況，所以使用起來還是要反覆求證。此外，它甚至可以生成學術論文、程式碼等等，不只在外國，早前香港大學已經指明禁止在功課或評估中使用ChatGPT或其他AI生成工具，否則當抄襲處理。至於很多人關心的創作力方面，ChatGPT可以生成故事，但現階段只屬於有文章結構、仍欠缺趣味性的故事。ChatGPT引起的另一個熱話，就是有機會取代Google，單純從搜尋引擎的功能來看，ChatGPT比起Google的確有不少可取之處。

ChatGPT還可以為大家制定訓練計劃

初初使用ChatGPT的朋友，定必將之當成百科全書般使用，畢竟輸入問題後，只需要坐著等兩三分鐘便可以得到針對性的答案。「坐著等」這一點很重要，因為事實上我們使用Google時總是忙於找尋想要的答案，畢竟Google是依靠廣告作為主要收入來源，所以搜尋結果的版面總是充斥著廣告和大量不太相關的資料，倒不如直接問問能夠成功通過美國大學商學院和法律考試的「ChatGPT老師」這位專業人士。

去年一位名為Jason M. Allen的人士利用AI生成了一幅名為《Théâtre D'opéra Spatial》的作品，並於科羅拉多州博覽會美術競賽中贏得了數碼藝術類獎項的第一名，隨即引起爭議。（圖片來源：Jason M. Allen）

最近我們經常與大家分享關於AI進行創作的報導，看著看著，令人不禁大驚AI超越人類的時代已經來臨了，那麼我們作為人類還有甚麼競爭力？大家有沒有覺得看鋼琴表演比聽音樂有更大的震撼力？你愛看書還是瀏覽維基百科？縱然ChatGPT具備情感分析功能，但它又是否有目的地與你進行溝通？即使總有一天我們的文字未必比AI生成的來得更精準有力，但至少是抱著與大家分享、說故事的心態來對話。工藝的確是費時的，但當中蘊含的溫度，或者也只有人類能夠感受得到。