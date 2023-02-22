《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》弱勢挑戰強權與星戰設定似｜何故專欄

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），為MCU揭開新的一頁，復仇者對抗征服者，反抗暴君的劇情大快人心，第二段片尾令人非常興奮！



《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》海報

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》作為《蟻俠》系列的第3集，雖然欠缺了第1集《蟻俠》（Ant-Man）的驚喜，卻比第2集《蟻人與黃蜂女》（Ant-Man and the Wasp）精彩，重點是兩婆孫的活躍表現！新一代女神Kathryn Newton飾演的蟻俠女兒Cassie Lang，真的令人眼前一亮！這個觀眾們陪伴她一同成長的角色，已長大得婷婷玉立，相信將會在往後的MCU電影和劇集中大放異彩。然而，影后Michelle Pfeiffer的第一代黃蜂女Janet Van Dyne才是焦點所在！今集雖然是由Cassie作為「麻煩製造者」，但在「量子領域」裡的故事都是由Janet主導，今集的副題應該是「Janet Vs Kang」。

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》劇照

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》裡的兩代「蟻俠」，Paul Rudd飾演的Scott Lang不過不失，略嫌不夠搞笑，Michael Douglas飾演的Hank Pym卻是愈老愈型，他和Michelle Pfeiffer在今集都是非常搶眼！相比之下，Evangeline Lilly飾演的第二代黃蜂女，完全是暗淡無光。至於《蟻俠》系列的另一主角「蟻群」，今集在「量子領域」擁有更大的發揮空間，也是反敗為勝的關鍵。「魔多客」（MODOK，Mental／Mobile／Mechanized Organism Designed Only for Killing的簡寫）巧妙地銜接第1集《蟻俠》，加上獨特的外型，比「量子領域」裡的其他新角色，更能令觀眾留下深刻印象，支持他加入「復仇者聯盟」。

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》劇照

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》作為MCU第5階段的首部作品，整體上只是中規中矩，但總算比結合了Disney+後彷彿迷失了方向的第4階段優勝。Thanos後的大奸角「征服者康」（Kang the Conqueror）在大銀幕正式登場，他是否復仇者們在「多元宇宙中最強對手」，實屬見人見智，卻肯定是復仇者們「最多分身的對手」！看過劇集《洛基》（Loki）第一季的觀眾，對他應該會有種既熟悉又陌生的感覺，因為在最後一集現身，為了守護神聖時間線而創立「時間變異管理局」（Time Variance Motor Authority）的「留存者」（He Who Remains），正是「征服者康」的變異因子之一。電影裡還有其他「征服者康」的變異因子，包括「永生者」（Immortus）、法老拉瑪圖（Rama-Tutik）、「緋紅百夫長」（Scarlet Centurion）、維克多泰姆利（Victor Timely）等。某程度上，《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》增加了大家對《洛基》第二季的興趣。

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》劇照

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》就像是《星球大戰》的變奏，「量子領域」的世界觀和人物設定，彷彿可以跟「星球大戰」的宇宙連繫起來，雖然有抄襲之嫌，卻絕對比所謂的《星球大戰》第七至九集更精彩、更有創意，而且更能承接《星球大戰》的抗爭精神！《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》以「關注小人物」為主題，三代同堂的「蟻俠」與「黃蜂女」，帶領「蟻民」打敗「征服者康」，表面上是反抗軍對抗獨裁帝國，實際上是弱勢社群挑戰貴權，香港觀眾應該會很喜歡這款套路！

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》劇照

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》有兩段片尾。第一段預告未來的危機，卻未能牽動觀眾的情緒。相反，第二段某位大家熟悉的角色重現大銀幕，現場有觀眾看見他後「嘩！」了一聲，他絕對比其他「征服者康」更令人期待！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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