《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》弱勢挑戰強權與星戰設定似｜何故專欄

《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania),為MCU揭開新的一頁,復仇者對抗征服者,反抗暴君的劇情大快人心,第二段片尾令人非常興奮!



《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》海報

《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》作為《蟻俠》系列的第3集,雖然欠缺了第1集《蟻俠》(Ant-Man)的驚喜,卻比第2集《蟻人與黃蜂女》(Ant-Man and the Wasp)精彩,重點是兩婆孫的活躍表現!新一代女神Kathryn Newton飾演的蟻俠女兒Cassie Lang,真的令人眼前一亮!這個觀眾們陪伴她一同成長的角色,已長大得婷婷玉立,相信將會在往後的MCU電影和劇集中大放異彩。然而,影后Michelle Pfeiffer的第一代黃蜂女Janet Van Dyne才是焦點所在!今集雖然是由Cassie作為「麻煩製造者」,但在「量子領域」裡的故事都是由Janet主導,今集的副題應該是「Janet Vs Kang」。

《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》劇照

《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》裡的兩代「蟻俠」,Paul Rudd飾演的Scott Lang不過不失,略嫌不夠搞笑,Michael Douglas飾演的Hank Pym卻是愈老愈型,他和Michelle Pfeiffer在今集都是非常搶眼!相比之下,Evangeline Lilly飾演的第二代黃蜂女,完全是暗淡無光。至於《蟻俠》系列的另一主角「蟻群」,今集在「量子領域」擁有更大的發揮空間,也是反敗為勝的關鍵。「魔多客」(MODOK,Mental/Mobile/Mechanized Organism Designed Only for Killing的簡寫)巧妙地銜接第1集《蟻俠》,加上獨特的外型,比「量子領域」裡的其他新角色,更能令觀眾留下深刻印象,支持他加入「復仇者聯盟」。

《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》劇照

《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》作為MCU第5階段的首部作品,整體上只是中規中矩,但總算比結合了Disney+後彷彿迷失了方向的第4階段優勝。Thanos後的大奸角「征服者康」(Kang the Conqueror)在大銀幕正式登場,他是否復仇者們在「多元宇宙中最強對手」,實屬見人見智,卻肯定是復仇者們「最多分身的對手」!看過劇集《洛基》(Loki)第一季的觀眾,對他應該會有種既熟悉又陌生的感覺,因為在最後一集現身,為了守護神聖時間線而創立「時間變異管理局」(Time Variance Motor Authority)的「留存者」(He Who Remains),正是「征服者康」的變異因子之一。電影裡還有其他「征服者康」的變異因子,包括「永生者」(Immortus)、法老拉瑪圖(Rama-Tutik)、「緋紅百夫長」(Scarlet Centurion)、維克多泰姆利(Victor Timely)等。某程度上,《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》增加了大家對《洛基》第二季的興趣。

《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》劇照

《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》就像是《星球大戰》的變奏,「量子領域」的世界觀和人物設定,彷彿可以跟「星球大戰」的宇宙連繫起來,雖然有抄襲之嫌,卻絕對比所謂的《星球大戰》第七至九集更精彩、更有創意,而且更能承接《星球大戰》的抗爭精神!《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》以「關注小人物」為主題,三代同堂的「蟻俠」與「黃蜂女」,帶領「蟻民」打敗「征服者康」,表面上是反抗軍對抗獨裁帝國,實際上是弱勢社群挑戰貴權,香港觀眾應該會很喜歡這款套路!

《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》劇照

《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》有兩段片尾。第一段預告未來的危機,卻未能牽動觀眾的情緒。相反,第二段某位大家熟悉的角色重現大銀幕,現場有觀眾看見他後「嘩!」了一聲,他絕對比其他「征服者康」更令人期待!

