法醫學發源有關一位富婆？　靠她「鈔」能力和一雙巧手｜職業秘史

【刑偵/歷史/文化/法醫學】看新福爾摩斯、CSI犯罪現場、法證先鋒等懸疑查案電視劇，常能看到重案組把犯罪現場圍起，盡可能保持原貌，又小心翼翼保留證物、以免指紋丟失，要利用現場線索推理犯案手段已經成為一種常識。原來這種方法得以發展，全賴美國一位富婆「製作手辦」？沒有上過大學，她又如何成為美國第一位女性警監，更被尊稱為「美國法醫學之母」？



美劇CSI出名真實，更啟發TVB拍了不少法證系列，但當年亦被投訴過份真實，會令壞人愈來愈醒目。（網上圖片）

這位傳奇女子名為Frances Glessner Lee，1878年生於美國芝加哥富商之家，其家宅Glessner House由美國最著名建築師之一H.H. Richardson設計，現為芝加哥法定古跡之一，仍保留全貌開放公眾參觀，可見家族財產豐厚。

Frances Glessner Lee（資料圖片）

與19世紀不少富有家庭相似，她和哥哥均由家庭教師進行早期教育。她從小便深深受各種懸疑以及醫學文本吸引，尤其喜歡福爾摩斯探案故事，夢想成為醫生或護士，但卻遭父親反對，指：「淑女不會上學。」（A lady doesn’t go to school）。所以在成年後只有哥哥被允許到哈佛上大學，而她在19歲之齡便嫁給年輕律師Blewett Lee。在婚姻初期，她嘗試與其他富有妻子一樣舉行派對、參加慈善活動，但總是得不到滿足。兩人後來離婚，兒子認為原因之一是母親「有一種創造事物的衝動」，而父親則不然。

美國法醫學之母

那她後來如何接觸法證科學？原來是與哥哥在哈佛醫學院一位同學有關。George Burgess Magrath和她在醫學生時期已經相識，彼時他專研死亡醫學，後來成為哈佛醫學院病理學教授，也是波士頓首席法醫。Magrath不時與她分享謀殺案例，以及各種懸案資料引起其相關興趣。也是他讓Lee意識到——當時美國法證科學制度十分落後，急需系統性訓練。

George Burgess Magrath（圖片來源： Glessner House）

當時美國主要沿用英國傳來的「驗尸官」（Coroner）制度，因為驗尸官主要職責是確保死者能向國王繳交相關稅項，所以也稱為Crowner。這些驗尸官需要決定所有非正常死亡案件死因，他們多未有經過專業醫學訓練，最多接受1-2星期相關培訓便需要投入工作。由於沒有保存物證意識，經過他們檢驗後，許多犯罪現場都被隨意破壞。

有見及此，在收到父親大額遺產後，Lee便向哈佛大學捐贈250000美元成立法醫學系，是美國第一個專研法證科學的法醫學系，其後更以好友之名成立 George Burgess Magrath圖書館，定期就兇殺案舉行研討會。為系統性專業法證科學訓練定下基調，讓她獲得「美國法醫學之母」稱號。

哈佛大學（Getty Images）

「死亡之謎微型研究」

雖然捐贈無數，但Lee最為人稱道成就卻是她一系列犯罪現場微縮模型，名為「死亡之謎微型研究」（Nutshell Studies of Unexplained Death）。在她成立法醫學系後，經常聽到不同警察投訴沒有足夠案例供他們進行分析，她就結合自己微縮模型興趣以及法醫學知識，製作一共19個案發現場微縮模型。

「死亡之謎微型研究」（Nutshell Studies of Unexplained Death）（ Lorie Shaull/wiki）

這些模型像真度極高，從燈光、傢私、可開關門窗甚至到裡面裝飾、食物以及捕鼠器都一一還原，有一個模型甚至包含時間對不上案發時間的掛歷，細緻度驚人。她在遺體處理上也花上不少心思，為了確保準確還會親自參加驗屍程序，在她手下，一氧化碳中毒死者會帶有淡淡紫紅色調，上吊自殺死者所使用之繩索也會設置於房子一隅，屍體在死後一段時間產生的腫脹、屍斑也會完整保留。Lee在製作過程中帶入不少女性視角，許多案例都有關性工作者以及家暴受害人。

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這些模型大約每個造價3000至4500美元，在當時可謂天價。她將這些模型捐贈到哈佛，並舉行一系列講座，利用模型訓練鑑證人員。後來在相關部門解散後，模型收藏至馬里蘭首席法醫辦公室，現仍投入使用。為了紀念她的貢獻，美國新罕布夏州在1943年將她任命為美國第一位女警監。驗尸房和犯罪現場在當時是女性止步之地，Lee一系列模型不僅為法醫學訓練提供巨大貢獻，亦讓她打破性別限制，重新釐定男女性活動空間。

美國新罕布夏州在1943年將Frances Glessner Lee任命為美國第一位女警監。（圖片來源：Glessner House）

若對相關歷史有興趣，讀者可參考其傳記《18 Tiny Deaths: The Untold Story of the Woman Who Invented Modern Forensics》，也可以通過攝影集《The Nutshell Studies of Unexplained Death》一覽模型細節。

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