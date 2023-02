法醫學發源有關一位富婆？　靠她「鈔」能力和一雙巧手｜職業秘史

【刑偵/歷史/文化/法醫學】看新福爾摩斯、CSI犯罪現場、法證先鋒等懸疑查案電視劇,常能看到重案組把犯罪現場圍起,盡可能保持原貌,又小心翼翼保留證物、以免指紋丟失,要利用現場線索推理犯案手段已經成為一種常識。原來這種方法得以發展,全賴美國一位富婆「製作手辦」?沒有上過大學,她又如何成為美國第一位女性警監,更被尊稱為「美國法醫學之母」?



美劇CSI出名真實,更啟發TVB拍了不少法證系列,但當年亦被投訴過份真實,會令壞人愈來愈醒目。(網上圖片)

這位傳奇女子名為Frances Glessner Lee,1878年生於美國芝加哥富商之家,其家宅Glessner House由美國最著名建築師之一H.H. Richardson設計,現為芝加哥法定古跡之一,仍保留全貌開放公眾參觀,可見家族財產豐厚。

Frances Glessner Lee(資料圖片)

與19世紀不少富有家庭相似,她和哥哥均由家庭教師進行早期教育。她從小便深深受各種懸疑以及醫學文本吸引,尤其喜歡福爾摩斯探案故事,夢想成為醫生或護士,但卻遭父親反對,指:「淑女不會上學。」(A lady doesn’t go to school)。所以在成年後只有哥哥被允許到哈佛上大學,而她在19歲之齡便嫁給年輕律師Blewett Lee。在婚姻初期,她嘗試與其他富有妻子一樣舉行派對、參加慈善活動,但總是得不到滿足。兩人後來離婚,兒子認為原因之一是母親「有一種創造事物的衝動」,而父親則不然。

美國法醫學之母

那她後來如何接觸法證科學?原來是與哥哥在哈佛醫學院一位同學有關。George Burgess Magrath和她在醫學生時期已經相識,彼時他專研死亡醫學,後來成為哈佛醫學院病理學教授,也是波士頓首席法醫。Magrath不時與她分享謀殺案例,以及各種懸案資料引起其相關興趣。也是他讓Lee意識到——當時美國法證科學制度十分落後,急需系統性訓練。

George Burgess Magrath(圖片來源: Glessner House)

當時美國主要沿用英國傳來的「驗尸官」(Coroner)制度,因為驗尸官主要職責是確保死者能向國王繳交相關稅項,所以也稱為Crowner。這些驗尸官需要決定所有非正常死亡案件死因,他們多未有經過專業醫學訓練,最多接受1-2星期相關培訓便需要投入工作。由於沒有保存物證意識,經過他們檢驗後,許多犯罪現場都被隨意破壞。

有見及此,在收到父親大額遺產後,Lee便向哈佛大學捐贈250000美元成立法醫學系,是美國第一個專研法證科學的法醫學系,其後更以好友之名成立 George Burgess Magrath圖書館,定期就兇殺案舉行研討會。為系統性專業法證科學訓練定下基調,讓她獲得「美國法醫學之母」稱號。

哈佛大學(Getty Images)

「死亡之謎微型研究」

雖然捐贈無數,但Lee最為人稱道成就卻是她一系列犯罪現場微縮模型,名為「死亡之謎微型研究」(Nutshell Studies of Unexplained Death)。在她成立法醫學系後,經常聽到不同警察投訴沒有足夠案例供他們進行分析,她就結合自己微縮模型興趣以及法醫學知識,製作一共19個案發現場微縮模型。

「死亡之謎微型研究」(Nutshell Studies of Unexplained Death)( Lorie Shaull/wiki)

這些模型像真度極高,從燈光、傢私、可開關門窗甚至到裡面裝飾、食物以及捕鼠器都一一還原,有一個模型甚至包含時間對不上案發時間的掛歷,細緻度驚人。她在遺體處理上也花上不少心思,為了確保準確還會親自參加驗屍程序,在她手下,一氧化碳中毒死者會帶有淡淡紫紅色調,上吊自殺死者所使用之繩索也會設置於房子一隅,屍體在死後一段時間產生的腫脹、屍斑也會完整保留。Lee在製作過程中帶入不少女性視角,許多案例都有關性工作者以及家暴受害人。

這些模型大約每個造價3000至4500美元,在當時可謂天價。她將這些模型捐贈到哈佛,並舉行一系列講座,利用模型訓練鑑證人員。後來在相關部門解散後,模型收藏至馬里蘭首席法醫辦公室,現仍投入使用。為了紀念她的貢獻,美國新罕布夏州在1943年將她任命為美國第一位女警監。驗尸房和犯罪現場在當時是女性止步之地,Lee一系列模型不僅為法醫學訓練提供巨大貢獻,亦讓她打破性別限制,重新釐定男女性活動空間。

美國新罕布夏州在1943年將Frances Glessner Lee任命為美國第一位女警監。(圖片來源:Glessner House)

若對相關歷史有興趣,讀者可參考其傳記《18 Tiny Deaths: The Untold Story of the Woman Who Invented Modern Forensics》,也可以通過攝影集《The Nutshell Studies of Unexplained Death》一覽模型細節。

