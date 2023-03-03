《緣路山旮旯》隱世美景　百年客家古村的鄉郊保育與復興｜開卷樂

電影《緣路山旮旯》曾經在「隱世小村」梅子林拍攝，讓不少觀眾驚嘆︰「香港真係好靚。」其實梅子林差一點就被埋沒在歷史之中，幸而一班保育人士與舊村民一同努力「復村」，才讓這條有三百多年歷史的客家古村，避過在城市發展中無聲消亡。



文：香港電台開卷樂｜原題：保育與復興─《梅子林故事──鄉郊文化保育考見記》



《緣路山旮旯》電影劇照

梅子林村建於1661年，即清朝順治十八年，比慈禧太后出生再早174年，至今已傳至14代人。這條位於沙頭角，沒有任何交通工具能直達的山間村落，最繁榮的時期共有16戶，有上百人居住。由於位處邊境位置，在各個年代也受不同的邊境政策影響。在二戰時期，梅子林附近一帶被多次掃蕩，更成為日軍的重要據點和遊撃區。到了70年代，本地農業式微，村民陸續到市區謀生，至80年代幾乎已經無人居住。然而，正因為地方偏僻，梅子林沒有受到外界干擾，因此保留了歷史真貌。

近年一班回流的梅子林村民有心復村，但面對荒廢已久的村地，沒有交通和水電下，任務極為艱鉅，幸而後來得到一班同樣熱愛梅子林的義工大力協助，加上2018年鄉郊保育辦公室的成立，部門安排重新鋪設由荔枝窩通往梅子林的道路，又在 2019年獲中電重新接駁電力，使梅子林的復村工作漸入佳境。

然而，復村不只是硬件上的建設，更要重塑梅子林的文化景觀。《梅子林故事——鄉郊文化保育考見記》作者之一，「慶春約梅子林鄉郊保育之參與式行動研究」項目承辦單位思網絡總監鄭敏華，她與一行伙伴擔當最強的啦啦隊，鼓勵全村人將回憶拼湊，展現對傳承這份文化的渴望。鄭敏華說︰「在這個高度發展的情況下，既要保育，又要有新生活，可以怎樣做呢？傳統之中有很多智慧在裏面，保育最重要的是，可能形式會改變，但是留下給人的精神，與自然相處的原理，如何能夠順應自然又生活下來？這些智慧其實都是保育的一部份。」我們這一代在城市中成長，沒電沒水沒Wi-Fi便難以過活，對自然生活的想像亦十分有限，或者我們早已遺忘人類與自然同活的本能。

《梅子林故事——鄉郊文化保育考見記》書封。（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。



節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



即使現在村落文化已式微，「成村人」仍然是廣東話常用的口語。鄭敏華表示，最難忘的是「成村人」一起製作客家年糕。城市人的確很難想像那種盛況——一個圓籠年糕有8至10吋高，花10小時蒸熟，因此要「成村人」輪流「睇火」。村裡當然沒有煤氣或石油氣，靠「成村人」一起撿柴枝生火。城市人買的是現成製作的年糕，很難想像到真正「成村人」合作蒸糕的盛況和歡騰。

保育其實不只集中在文物古蹟和自然遺產，民眾生活的文化景觀也十分重要，鄉郊保育正是自然和文化保育兩者的結合。一班村民與保育人士，在這個瞬息萬變的時空之中，為香港保留了梅子林這一片明媚風光。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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