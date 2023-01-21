蛋黃哥大冒險｜「躺平」與「社會化」之間的一場角力｜湯禎兆專欄

最近大熱的《蛋黃哥大冒險》，的而且確有吸引之處，尤其是角色的造型設計，蛋黃哥自身是躺平的最佳說明，看得人忍俊不禁。只是話說回來，大家看了整個系列後，不知對於經歷了一大場冒險，結果最終也離不開被吃掉的下場。蛋黃哥在劇中的心態是：想要被吃掉，不想要餿掉。可是由衷而言也委實有些奇怪，因為從來它也不餿掉，由一開始已有數之不盡的機會被吃下肚，而且以上心態也屬從人的角度而之，那麼蛋黃哥的大冒險，究竟為了甚麼？

文：湯禎兆｜原題：蛋黃哥為甚麼冒險？



+ 4

與雞動哥不同，牠尋母尋根的立場鮮明。蛋黃哥一直不過「隨波逐流」，無可無不可地相伴同行。只不過仔細一看，經歷了一連串的冒險後（最主要是透過與不同類型的夥伙相遇，從而有所啟發），終於明白「不想要餿掉」的意含。對我來說，最終老婆婆連醬油也不加，即以吃魚生的方式生食蛋黃哥，所代表的正是接受牠的原貌（包括牠的躺平特性）的契合表現。蛋黃哥在旅程中，一直看到不同的同伴（如水煮蛋、皮蛋哥及布丁蛋等），都需要經過不同的「調味」才可以成為入口的小食——那即是一種「社化」的象徵。所以蛋黃哥最終的被吃，其實正是找到一位完完全全接受及欣賞自己的好「夥伴」。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【湯禎兆其他文章：《ELPIS》、《鏈鋸人》所提及的「必要之惡」是為何物？】

【湯禎兆其他文章：《鬼滅之刃》人物關係換個設定 就變成《鏈鋸人》？】