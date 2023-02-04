ＤＩＳＮＥＹ＋《噬亡村》　新鮮感欠奉還能看什麼？｜湯禎兆專欄

由衷而言，ＤＩＳＮＥＹ＋推出《噬亡村》，的而且確令人失望。甚麼也不用說，大家一眼即見概念來先清水崇近年的「恐怖村莊系列」——由《犬鳴村》開始，經歷《樹海村》，最近已去到第三彈的《牛首村》。更為諷刺的，《牛首村》最大的驚嚇點，正是傳說中因為天保年間出現大饑荒，於是村民甚麼也吃，於是強迫老弱者戴上「牛首」，然後進行追逐「牛首」的狩獵行動，藉此減低吃人的罪案感。憑吃人來構成驚嚇要素的設定，在《噬亡村》看到亦步亦趨的安排，此所以連最起碼的新鮮感都可謂付諸闕如。

文：湯禎兆｜原題：《噬亡村》看甚麼？



《噬亡村》電影海報。（電影公司提供）

其實以「恐怖村莊」為主題的日本佳作，個人首推阿部寬及仲間由紀惠主演的《圈套》，此該系列至今共有三季電視劇、三集特別篇及四部電影，成績有目共睹，最重要是懂得把驚慄元素與幽默諧趣混糅，看得人心花怒放。

剩下來《噬亡村》對我的吸引力，僅剩下主角柳樂優彌及吉岡里帆，兩人都是年輕俳優中較為ＯＦＦＢＥＡＴ的實力派人物。前者的狂飆角色屢見不鮮（《我是大哥大！！劇場版》及《北齋：浮世繪傳奇》，我甚至覺得已經有些氾濫。後者自從在《寬鬆世代又如何》中一鳴驚人後，再經歷《四重奏》奠定邪牌小妹子的金漆招牌，看來暫時也難逢敵手。

+ 6

看來要追劇下去，也唯有靠以上兩人的力撐吧！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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