展覽｜俚語聽來粗俗卻大有來頭？漫畫家歐陽應霽手繪玩轉香港粵語

【展覽/粵語/飲食/漫畫】只要細心留意，會發現許多香港日常俚語都和「食」脫不開關係，譬如「食住上」、「食檸檬」、「食得禾米多」等等，只看詞義已經能聯想到種種生活化場景。



香港著名漫畫家歐陽應霽結合日常俗語和香港飲食文化，將語言與人文生活交織，創作一系列手繪漫畫，將於「Sik Jue Soeng 食住上 —— 應霽搵食漫畫展」展出其中三十六幅作品。



歐陽應霽「Sik Jue Soeng 食住上 —— 應霽搵食漫畫展」現場圖片（圖片由pmq提供）

經歷上千年嶺南各族語言融合變遷，今時今日，粵語既保留古漢語字音和用法，同時結合西方文明語意。一些日常生活中常用俚語俗語，即便可能聽來粗俗，卻有來頭有出處。而香港飲食也如同香港粵語，傳承嶺南各地粵菜精華之餘，兼容並包，接受外來文化洗禮，自成特有的跨地域飲食文化體系。

Sik Jue Soeng 食住上 —— 應霽搵食漫畫展（圖片由pmq提供）

香港漫畫家、飲食文化研究人歐陽應霽受粵語裡有關日常飲食生活情境的俚語俗語啟發，在今年初啟動個人飲食語言文化檔案計劃「Sik Zi Gei 食自己」。這次「Sik Zyu Soeng 食住上 —— 應霽搵食漫畫展」中三十六幅畫作便是計劃首階段作品。

此次他整理出幾百句俚語，及其背後典故和詞意演化，以單幅手繪漫畫畫出對於這些俚語的理解，並在一旁標註香港粵語拼音和聲調，作品玩味十足。許多俚語表達刻劃飲食相關熱鬧生活場景，顯現香港人文面貌生氣蓬勃一面。

歐陽應霽 食得鹹魚抵得渴 Sik Dak Haam Jyu Dai Dak Hot（圖片由pmq提供）

譬如這幅《食得鹹魚抵得渴》，他解釋道：「鹹魚唔鹹就唔係鹹魚， 既然都做得出，食得落， 就要買定樽兩公升大礦泉水， 準備承擔一切後果， 講完。 」

歐陽應霽 煮到埋嚟就食 Zyu Dou Maai Lei Zau Sik （圖片由pmq提供）

而這幅《煮到埋嚟就食》能看到耶穌向畫中人物餵食，他表示畫作意思是：「明知唔係自己話事， 無奈就無奈啲， 唯有見步行步， 食住先，睇吓點。」

在策劃展覽時，歐陽應霽更邀請了數位居住在香港的非本地人「學習」這些俚語，並與音樂家丁龑霆（Erikson Ting）合作，將這些帶有不同背景、不同口音聲音重新編曲。音樂家受粵曲「梆黃」（指沒有固定旋律唱腔）啟發、將人聲重新「編曲」配上中西合璧音樂，將香港俚語解構，以實驗性方式呈現。

「Sik Jue Soeng 食住上 —— 應霽搵食漫畫展」聲音裝置（圖片由pmq提供）

展覽期間將開展一系列有關俚語、飲食文化、城市美學等相關講座和導賞活動，讀者若有興趣，可到官網了解更多。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：Sik Jue Soeng 食住上 —— 應霽搵食漫畫展

地點：即日至4月11日

日期：PMQ元創方味道圖書館（B座5樓H504）

