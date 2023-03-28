展覽｜九位國際攝影師展出各個年代香港街道　以作品說出香港故事

【展覽｜攝影｜香港街道】上年度特區政府發表的施政報告為香港定下未來發展目標，香港將致力發展文化藝術，成為中西文化藝術之都；此外，我們亦要向世界述說好香港故事，展示香港的文化軟實力。回顧香港，我們的文化中有什麼軟實力，又有什麼獨特的香港故事能夠向世界訴說呢？



九位國際級攝影師舉辦聯合展覽，展出香港今昔以來的不同年代、不同風格的街頭攝影作品，帶領觀眾從視覺上出發，穿梭於他們鏡頭下所紀錄的香港故事。



這張《Social Distancing》應該是這三年來最具代表性的香港故事。Jason Au, 'Social Distancing' Hong Kong 2020(Courtesy of Blue Lotus Gallery)

長久以來，香港這座城市孕育出不少國際知名的攝影師，當中不同攝影師的作品卻總是離不開香港的大街窄巷。這些經典攝影作品定義了世界對於香港的印象，更加展示出香港的獨有魔力。香港之所以成為國際間的街頭攝影天堂，與高度密集的城市人口和城市規劃不無關係。香港地少人多，不論是民用住宅，抑或是商業區域都集中在某幾個城市熱點。生活、社交、消費匯集於同一個社區之下，也就發展出豐富又充滿活力的街頭生活與地道的街道文化。

是次展覽展出的九位攝影師對香港街頭都有一種難以形容的著迷，香港自二戰後開始急速發展，這座城市猶如一幀變化不斷的風景圖，每數年間街道和建築便會改變了模樣，變化出一份新舊交錯的獨特美感。而他們的作品正是為這個地方紀下了每一剎無數美麗的瞬間，從上世紀到現在，訴說著不同時代、不同人事物裡頭的香港故事，絲絲入扣，叫人回味和好奇。

何藩作為香港首批街頭攝影始祖，他實驗性的紀實攝影把當時50至60年代的香港人生活呈現於大家眼前，更成為日後我們回望英殖時期香港的街道文化和生活模式的絕佳參考。他作品標誌性的多種曝光技術更為香港街道增添了濃濃的藝術感。

曾與林保賢（Ian Lambot）共同撰寫紀錄九龍城寨日與夜的攝影師Greg Girard就曾紀錄過不同亞洲城市的街頭與社會變化。今次展覽他的展品拍下了香港七、八十年代香港人在經濟起飛下繁忙的生活寫照。當中我們可以看到二戰後因大量軍用油漆遺留下來，而將不少如電車等交通工具油成深綠色的歷史痕跡，令人印象深刻。

香港街道兩旁的霓虹燈招牌一直都是外國人來港必然前往欣賞的景點，五光十色的霓虹晚燈，照亮了整座城市，百花整放的商品廣告和招牌設計更完全地展現了香港這座城市的活力，以及獨一無二的街頭景致，數十年來讓不少人嚮往。可惜，近年隨著香港的城市發展和霓虹燈招牌的安全問題，過往熠熠生輝的香港街頭逐漸消逝。霓虹燈招牌買少見少之下，攝影師的影像就顯得更具珍貴。時代變遷與城市發展必然需要對舊有事物作出取捨，然而作為標誌性的街頭特色亦被捨割之後，我們或許唯有追憶著這些街頭攝影作品，才能找到屬於我們的香港故事。

展覽地圖



展覽詳情

名稱：The Streets Of Hong Kong《香港街頭》聯展

日期：即日至4月16日

時間：星期二至日（早上11點至下午6點）；星期一及公眾假期休息

地點：Blue Lotus Gallery, 香港上環磅巷28號地下

