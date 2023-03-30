懷念哥哥張國榮：重唱他、他重唱｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

懷念歌手，懷念哥哥 ——重唱、重溫、重想。每一年，最具爭議性當然是新一代重新演繹張國榮的作品，多是不討喜。相信哥哥是其中一個難重唱其作品的歌手，因為他不只靠歌技，還有氣質，以及附帶那個年代的氣質。

文：林綸詩｜題目：懷念哥哥張國榮: 重唱他、他重唱



張國榮。（資料圖片）

前個星期去看林敏驄 (《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之part 2 更精采》)，他頭炮找來太極雷有暉及Joey Tang演繹了《打開信箱》、《藍色憂鬱》、《戀愛交叉》。雖然和原唱有段距離，但不知是否出自舊一點的年代 (或大家對長輩的尊重？)，現場跳得非常開心，每一個表演者，果然有自己及自己年代的節奏。當年張衞健也是用《戀愛交叉》來參加新秀，更得到第三屆新秀歌唱大賽金獎。那個翻唱其實也不錯。

//穿上晨褸 愛床邊揮一揮懶手

喝一口新的甜酒

今天 靜靜問她戀愛是何代價

woo 密密實實的她 只閉上眼劃交叉//



林敏驄說過，每寫一首詞都是根據那歌手的形象來創作。對他而言，哥哥除了靚仔，就是識跳舞，所以給他的歌會較多畫面。的確，不是所有男歌手「穿晨褸、喝甜酒」都會這樣討喜。那就是為何哥哥的歌這麼難唱得好的原因吧。

上世紀八九十年代，香港明星在亞洲的號召力驚人，張國榮的音樂專輯在韓國銷售量高達30萬張，締造華語唱片在韓國的銷量紀錄。（相片來源： Yasuo Kiyonaga 清永安雄 instagram @kiyona_km）

說回今年重頭的懷念企劃，環球終於交出較有誠意的作品，把哥哥重唱的《最愛是誰》(原唱: 林子祥) 重新整埋，找來李麗珍飾演女主角，為歌曲配上一女子在巴士邊流淚邊回憶的音樂錄像。一鏡到底，由光到暗，由啜泣到嚎哭，由多人到只得她一人，如她和張國榮的電影《為你鍾情》的最終結局篇。

交通工具上的時光，彷彿是這個急速城市裡唯一的喘息空間。車廂外的光與影，與車廂裡人的思緒起伏，形成時光對流。之前日本相鐵東急做了紀念廣告，映照鐵路車廂裡一對父女在12年裡搭鐵路的變化。交通工具本身就是穿梭的象徵，《最愛是誰》的MV取景巴士，已有畫龍點晴之效果。

李麗珍在《最愛是誰》MV拍攝現場才首次聽到張國榮演唱的版本，MV裡的反應與情緒盡是真情流露。（王文澤提供）

《最愛是誰》的MV和這個東急廣告都不是用流動的車廂去拍攝，而是靠後製。看到的回憶和重塑的回憶，之間就如懷念的魔法，拍攝交通工具也是呢。而對我來說，在交通工具的時光，也是聽音樂的時光，看著窗外的風景，懷念故人，如MV中的李麗珍一樣，是屬於歌迷和歌手的私人懷緬空間了。

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

